Mail Boxes Etc. inaugura un nuevo centro en Tordesillas, Valladolid

Mail Boxes inaugura un nuevo centro en la localidad de Tordesillas, provincia de Valladolid. Con esta nueva apertura ya son 10 los establecimientos que la marca MBE tiene ubicados en la Comunidad de Castilla y León Mail Boxes Etc. inaugura una nueva ubicación en la comunidad de Castilla y León. Este nuevo centro, MBE 3310, está gestionado por Víctor Ferreiro, nuevo franquiciado de MBE yse encuentra ubicado en la Plaza Pepe Zorita, 4, en la localidad de Tordesillas (Valladolid).

MBE 3310 está especializado en envíos y paquetería desde Tordesillas, gestionando desde sobres con documentación a paquetes de todo tipo tanto a nivel nacional como internacional. También ofrece embalaje profesional a medida, así como servicios logísticos para empresas e-commerce tales como el almacenaje y estocaje además de la preparación y entrega de sus pedidos. Por último, MBE 3310 está capacitado para tareas de diseño gráfico e impresión además de otros servicios.

El horario del establecimiento es de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h y a través de la web www.mbe.es se podrá contratar sus servicios.

La franquicia MBE en Castilla y León

Con este nuevo centro en Tordesillas, Mail Boxes Etc. dispone ya de 10 centros en Castilla y León, de los cuales 4 se encuentran en la provincia de Valladolid. Todos ellos ofrecen sus servicios a clientes de todos los perfiles: pymes, autónomos, particulares, estudiantes, familias… Siendo el servicio logístico el más demandado y la empresa el perfil más común.

En España, la red Mail Boxes Etc. se compone de más de 250 centros y más de 2900 en todo el mundo, siendo la franquicia líder global en servicios para la empresa y el particular.

¿Qué servicios y productos ofrece Mail Boxes Etc.?

Mail Boxes Etc. ayuda a particulares y empresas ofreciendo servicios personalizados y de valor añadido, con el objetivo de hacer más eficientes algunos de los procesos de las principales funciones de las empresas, como son la logística y el marketing, y que debido a su tamaño o estructura no disponen de un departamento específico para dichas funciones.

Los principales servicios que la marca pone a disposición de sus clientes son:

Envíos nacionales e internacionales

Logística para e-commerce

Embalaje

Diseño gráfico e impresión

Domiciliación

Materiales de oficina