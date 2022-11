Maite Rodríguez presenta Paraíso Dénia, obra publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 16:15 h (CET)

Maite Rodríguez presenta la segunda edición mejorada deParaíso Dénia, publicada por Letrame Grupo Editorial. Está catalogada como una novela de ficción, con base actual e histórica. En ella, se descubre una novela sobre la elaboración de una guía de la Marina Alta, que se convierte para el lector en la propia guía. Diana es una joven escritora de libros de viaje de la actualidad, pero quiere escribir una guía diferente, documentada en la historia milenaria del bello enclave mediterráneo.

La autora explica que se diferencia del resto de publicaciones por el tema y el enfoque original. Se puede definir como un libro amable, que se lee fácilmente y que transmite amor por el mar y su privilegiado entorno. Está basada en sus propias sensaciones. Editar un libro ha permitido a Maite reflejar esas emociones.

En cuanto a los personajes, Diana se presenta como el personaje principal, que se enfrenta a algunos conflictos vitales y que es la que va hilando la historia. La protagonista, a lo largo de la novela, contacta mágicamente con cinco mujeres del pasado: Marina, del siglo I; Yud, de la época islámica; la Reina Margarita de Austria; Clotilde, la mujer de Sorolla, y la poetisa María Ibars.

La obra está teniendo muy buena recepción. Para más información desde el lanzamiento, el lector puede ver el blog que lleva el nombre del que Diana escribe en el libro: El caso es andar.

En este sitio se encuentran también los recorridos en Google Maps que realiza la protagonista y la lista de la música que escucha para hacer más completa la experiencia.

Varias son las valoraciones que está recibiendo Maite por parte del público y que se condensan en el prólogo de esta nueva edición. Las resume en dos segmentos de lectores. Por un lado, los que aman y conocen Dénia; por el otro, los que no. Para los primeros, ha supuesto un aumento de su vínculo afectivo con la ciudad. Para los segundos, un enorme interés por conocer el lugar. De esta manera, la autora ha conseguido publicar un libro que no deja indiferente a nadie.

El proceso de cómo publicar un libro consigue su objetivo: llegar al mayor público posible.

Sinopsis de la novela Esta es una novela sobre una guía, que es la guía en sí misma. La obra hace casi realidad el deseo de su protagonista: componer una guía especial sobre su paraíso particular.

Diana es una joven escritora de libros de viaje que, tras recorrer el mundo, siente el impulso de retornar y escribir sobre el lugar de vacaciones de su familia.

En paralelo al conflicto vital de la protagonista, se invita al lector a descubrir algunos recorridos turísticos actuales de una zona bendecida por su clima y su entorno, enriquecida por su gastronomía. Pero también se ofrece un viaje en el tiempo a distintos momentos de auge de la ciudad. En palabras de Diana, sobre el esplendoroso pasado se pueden construir experiencias de alto valor en el presente.

Esto se consigue a través de los testimonios en primera persona de diversas mujeres de la historia que fueron testigos ejemplares por su visión y vivencia de Dénia y su entorno. Algunas reales y otras de ficción, son mujeres representantes de su época, que prestan su voz y reflejan su búsqueda del papel femenino en la sociedad de su tiempo.

«La historia de Dénia hecha novela a través de cinco de sus protagonistas. Paraíso Dénia, la primera obra narrativa de Maite Rodríguez, vertebra dos mil años de memoria de esta ciudad a través de mujeres que resultaron fundamentales en sus épocas de auge: De Yud, la madre del emir Alí, a Margarita de Austria o María Ibars». La Marina Plaza, 18 de agosto, 2021.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Razones para visitar Asturias y alojarse en el Hotel Rural MonteSomao SETROI opiniones, lo que dicen los clientes y los expertos Fontaneros Fuengirola 24h, con Soluciones González Decisiones actuales sobre la subida de los tipos de interés del Banco Central y el impacto en el cambio de divisas Maite Rodríguez presenta Paraíso Dénia, obra publicada por Letrame Grupo Editorial