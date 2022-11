Desguace París encuentra los recambios de coche necesarios para cada vehículo Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 13:11 h (CET)

Después de muchos kilómetros sobre la carretera, los coches, al igual que todo vehículo, comienzan a desgastarse tanto a nivel mecánico como en la totalidad de la carrocería.

Realizar periódicamente una revisión técnica y contar con todas las partes del vehículo en buen funcionamiento es la garantía de contar con un medio de transporte fiable y seguro. Para eso, en ocasiones, es necesario realizar recambios coche de sus piezas más desgastadas o averiadas.

Gracias a Desguace París, encontrar los repuestos necesarios es económico, sostenible y seguro, dado que la empresa pone a disposición su amplio stock de repuestos de segunda mano, con garantía y a un precio hasta un 70 % más económico que una pieza original.

Encontrar recambios de coche en Desguace París Como Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos en Murcia, avalado por la Dirección General de Tráfico (DGT), Desguace París cuenta con un stock de más de 100.000 piezas recuperadas de todo tipo de vehículos, que pueden buscarse a través de su buscador online, o a través de su call center que atiende pedidos y consultas tanto por teléfono como por WhatsApp, ofreciendo así un servicio sencillo e inmediato a sus clientes. Los recambios de coche que se necesiten, según el modelo del vehículo, el tipo de pieza o su categoría, son más fácil de encontrar gracias a la plataforma que ofrece Desguace París a sus clientes. Allí, se accede a infinidad de opciones que contemplan repuestos tanto para la carrocería, el sistema de aire acondicionado y el airbag, como para el motor, el sistema eléctrico o de refrigeración.

Desguace París tiene miles de piezas de coches que ya no funcionan como medio de transporte, pero cuentan con partes que aún pueden servir en nuevos vehículos. Por tanto, la empresa aprovecha las piezas válidas y las restaura, con el objetivo de darles una nueva vida útil, con garantía de hasta 12 meses y 14 días de periodo de devolución.

¿Cuáles son las principales ventajas de adquirir recambios de coche en un desguace? Entre los principales beneficios de optar por recambios de coche de segunda mano, destaca la posibilidad de adquirir piezas originales a un 70 % más económicas que las nuevas. Es por ello que renovar piezas averiadas o desgastadas de coche es mucho más económico con Desguace París, ya que cuenta con repuestos adaptados a todo tipo de presupuestos y, además, ofrece planes de financiación según cada necesidad.

Otro beneficio es el amplio stock que ofrecen, ya que no solo en su plataforma online se pueden encontrar los recambios de coche requeridos, sino que también cuentan con un formulario de contacto, o bien, por llamada telefónica o WhatsApp a través del cual el equipo de Desguace París se ofrece a ayudar a encontrar la pieza buscada.

La sostenibilidad es otro factor importante en el proceso de adquisición de piezas de segunda mano, ya que fomenta la economía circular, la reutilización y la reducción del impacto negativo en el medioambiente.

Desguace París ofrece un servicio de entrega rápida, de menos de 48 horas hábiles en España peninsular, con la posibilidad de devolución en los siguientes 14 días si la pieza adquirida no es la deseada. Desguace París ofrece servicio tanto a nivel nacional como internacional con envíos a todos los países de la Unión Europea.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estrategias de marketing integral en la agencia de publicidad en Valladolid, Summum Marketing ¿Hace falta el bachillerato para ser auxiliar veterinario? Vetformación tiene la respuesta ¿Cómo modernizar un cuarto de baño con la empresa Reformas de Baños Madrid? Real Estate Marbella JT Estates, agencia inmobiliaria en Marbella Divertirse en los teatros y musicales en Madrid con Alma Pícara