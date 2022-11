Todosegurosmedicos.com ofrece una solución a las subidas de precio de los seguros médicos Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 09:51 h (CET) Todosegurosmedicos.com explica cuáles son las causas que han llevado a las compañías de seguros a aumentar el precio de sus seguros y ofrece la solución para pagar lo menos posible por la póliza de salud Causas: El IPC, la Covid-19, la edad y el aumento de coberturas están entre las principales causas de las subidas de precio en las pólizas médicas.

Solución: La póliza completa con copagos limitados es una buena alternativa para pagar menos cada mes, estar cubierto ante cualquier eventualidad y no sufrir sobresaltos económicos si hay que usar mucho los servicios médicos. ¿Por qué sube el precio de los seguros médicos privados?

La subida anual de la prima de salud suele ser habitual por el incremento del coste de los servicios sanitarios. Pero este último año el aumento ha sido más alto de lo habitual. La Covid-19 tiene mucho que ver con esto.

La pandemia ha supuesto y supone el aumento de la demanda sanitaria por parte de la población, la utilización masiva de pruebas diagnósticas de alta tecnología, y la incorporación de los últimos avances médicos, farmacológicos y tecnológicos, además de una apuesta por la medicina preventiva. Esto sin olvidar el aumento generalizado de los costes de la vida.

¿La compañía puede subir el precio del seguro médico?

Las obligaciones derivadas de un contrato son un camino de doble vía: afectan tanto al tomador del seguro como al asegurador.

Entre las obligaciones de la compañía se encuentra la de notificar cualquier cambio en las condiciones de la póliza. Así se establece en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Artículo 22.3: "El asegurador deberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelación a la conclusión del período en curso, cualquier modificación del contrato de seguro".

La aseguradora tiene que comunicar al cliente la subida del seguro de salud con dos meses de antelación como mínimo. Estos se contarán a partir del día 31 de diciembre de cada año, que es cuando finalizan los seguros. Eso implica que el cliente deberá conocer el precio del seguro del nuevo año antes del 31 de octubre.

El cliente puede no aceptar la subida del precio en su seguro, con un preaviso de un mes. En este caso, se resolverá la relación y prestación de servicios.

Si la aseguradora sube la prima sin haber informado a su cliente de ese cambio de tarifa para la próxima renovación de su seguro, y sin que este haya dado su consentimiento, el asegurado está en su derecho de cancelar el seguro en cualquier momento, sin el preaviso de un mes que exige la ley. ¿Qué hacer si suben el precio del seguro médico?

Hoy en día, con listas de espera tan grandes en la salud pública, contar con un seguro médico es una necesidad básica a cualquier edad. Eso no implica que no sea necesario ahorrar en este producto. Hay que procurarlo, igual que en la lista de la compra o en las facturas energéticas, para combatir la inflación creciente a causa de la guerra en Ucrania.

Durante el mes de noviembre las aseguradoras están enviando las cartas a sus clientes explicando las subidas de precios de sus pólizas. Pues ahora es el momento de cambiar de compañía si la actual ha subido mucho el importe de las primas o han cambiado las necesidades médicas. Para hacerlo, el asegurado solo tiene que avisar con un mes de antelación que quiere rescindir el contrato, tal como establece la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Dejarlo para diciembre implica no cumplir con este preaviso. Tampoco es una alternativa devolver el recibo en enero, ya que la aseguradora puede darse por no comunicada de la rescisión (efectivamente nadie se lo ha comunicado) y solicitar el pago de todo el año.

Todosegurosmedicos.com tiene la solución a las subidas de precio de las pólizas de salud, ayudando a lograr el seguro médico más económico con las coberturas más completas. Es así porque:

Al trabajar con prácticamente todas las compañías de seguros de salud puede ofrecer siempre la mejor solución al mejor precio. Es la ventaja de no contratarlo directamente con un agente o con una compañía única.

Todosegurosmedicos.com tiene la oferta que mejor se adapta a las necesidades de cada persona entre un gran abanico de opciones , y con descuentos y ventajas que solo tiene una gran empresa.

, y con descuentos y ventajas que solo tiene una gran empresa. Dispone de la más amplia oferta de seguros médicos completos con copagos limitados, una alternativa perfecta para ahorrar lo máximo en la prima mensual y estar cubierto por completo en caso de necesidad. ¿Qué ventaja hay al cambiar el seguro por uno con copagos limitados?

Con esta opción se paga poco cada mes por el seguro de salud y se desembolsa una pequeña cantidad por cada acto médico, pero sin sobresaltos, ya que si se necesita usar mucho el servicio cuenta con un tope anual, que suele rondar los 200-300 €. Si se supera, no se paga más por los restantes.

De esta manera, si no se usa el seguro se paga muy poco. Pero si se tiene la necesidad de utilizarlo con más frecuencia, se conoce cuál es el tope que se va a pagar. Esta alternativa es, en muchas ocasiones, más económica que un seguro sin copagos.

Este ejemplo del comparador de Todosegurosmedicos.com ayuda a entender lo que puede ahorrar un hombre de 36 años, residente en Madrid y trabajador por cuenta ajena, si elige una póliza completa con copagos limitados.

Con un seguro sin copagos pagaría entre 46 € y 90 € al mes, dependiendo de la compañía. Esto supone entre 552€ y 1.080 € al año.

Con un seguro con copagos pagaría 23,16 € al mes; es decir, 277,92 € al año. Como los copagos están limitados a 300 € al año como mucho pagaría 577,92 €. Con un seguro de salud con copagos limitados se puede ahorrar hasta un 50 %

Conclusión. Aunque los seguros médicos han subido, aún es posible ahorrar. Hay que comparar y buscar la mejor oferta antes de firmar la nueva póliza de 2023. Noviembre es el mes más indicado para hacerlo y el seguro de salud completo con copagos limitados es una buena alternativa para poder hacer frente a todos los pagos habituales mientras dura la crisis.

www.todosegurosmedicos.com es una web de Globalfinanz, líder en venta de seguros de salud y vida por internet, con más de 40.000 clientes y acuerdos con más de 60 grupos aseguradores.

