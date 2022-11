Espressa Coffee and Water, una tienda online de café Lavazza Emprendedores de Hoy

En los últimos años, en España, el café de especialidad ha registrado un notable crecimiento gracias a sus características como su sabor, cuerpo, aroma y personalidad.

En otras palabras, los hogares españoles consumen cada vez más este producto, junto con todos los enseres y utensilios que requiere su preparación.

Una de las marcas destacadas en este contexto es Lavazza, un auténtico café italiano con amplia popularidad entre los consumidores españoles, quienes pueden disfrutar de todas sus variantes gracias a Espressa Coffee and Water, y en especial gracias a la tienda online de café Lavazza que ofrece este distribuidor.

Los mejores productos para disfrutar del auténtico sabor del café Lavazza Una de las razones por las que el café Lavazza es tan apreciado, es la cadena de valor en su producción, la cual ofrece cada vez mejores estándares de calidad y sostenibilidad en cada etapa del proceso.

Estas cualidades se imprimen en la recolección, selección y elaboración de su producto final, para lograr así una amplia gama de productos y sus diferentes presentaciones, como café en grano, molido y en cápsulas, obteniendo en todos ellos un sabor y aroma inconfundibles, que acompañan su textura y espuma dorada tan característica.

Todas ellas se pueden adquirir a través de la tienda online de café Lavazza que ofrece Espressa, en la cual también se pueden encontrar todos los elementos necesarios para su preparación, como las cafeteras marca Lavazza, sus tazas y vajillas, además de productos complementarios, como su línea de chocolate a la taza premium y su propia marca de tés, rooibos e infusiones.

La tienda que destaca por su amplio catálogo Si bien el café de especialidad es cada vez más consumido en España, los comercios en línea que se enfocan en este producto no suelen ofrecer mucha variedad. La tienda online de café Lavazza de Espressa Coffee and Water marca la diferencia en ese aspecto, ya que cuenta con una numerosa diversidad de productos y presentaciones en el café de Lavazza, especialmente en sus diferentes variedades de cápsulas, las cuales son compatibles con los modelos de cafetera propios de esta marca, como la Lavazza a Modo Mío y la Lavazza Blue.

Estos modelos cuentan con una amplia variedad de opciones en cápsulas originales. Además, algunas de estas cafeteras vienen incluidas como regalo por la compra de ciertos packs especiales en cápsulas de café. También ofrecen variantes compatibles con cafeteras de otras marcas bastante comunes en el mercado. Con esta variada oferta, los numerosos amantes del café Lavazza pueden disfrutar de este producto según el gusto, sabor y variante de su predilección y prepararlo a su preferencia para disfrutar al máximo de su aroma único e intenso sabor.



