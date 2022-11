La Petite Foret, el restaurante de youtubers, influencers y motoristas GP Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos meses, los medios especializados en gastronomía han hablado con mucha frecuencia de Andorra La Vella como un centro neurálgico de este sector. En este sentido, uno de los ejemplos más reseñados ha sido el restaurante La Petite Foret, donde youtubers, influencers y motoristas GP ya se han dejado ver en alguna que otra ocasión.

El nuevo punto de reunión en Andorra La Vella Son varias las razones por las cuales el restaurante La Petite Foret se ha convertido en el lugar favorito de la gente que quiere ver y dejarse ver. Los influencers y youtubers lo han tomado como locación para generar sus contenidos y lo han convertido en tendencia. No obstante, los propietarios de este recinto gastronómico también aportan otras razones.

El primer dato es que el artista Philippe Shangti desarrolló un concepto de restaurante donde la naturaleza es la protagonista principal. Es un entorno creado dentro de un parque que se encuentra a su vez en el interior de un lago. Cuando la gente asiste a él, se sumerge en una experiencia totalmente distinta, que la aparta del resto de la ciudad.

La decoración se complementa con una inigualable colección de arte que, además, convierte al lugar en una auténtica galería. La música en vivo, cuidadosamente seleccionada, le da un toque de diversión a un ambiente que ha sido una innovación. Toda esta puesta en escena ha llamado la atención de las estrellas de redes sociales y cotizados motoristas GP. Ellos lo han convertido en su lugar de encuentro en Andorra La Vella.

La carta es uno de los puntos fuertes de La Petite Foret La exclusiva carta de platos es otra de las razones que los propietarios de La Petite Foret esgrimen como una de las atracciones del lugar. Este restaurante, ubicado en el corazón de Parc Central de Andorra La Vella, tiene una oferta gastronómica que sus promotores califican de ‘brutal’.

La oferta gastronómica de cocina gourmet se combina con fusiones muy modernas. Se basa en el uso de ingredientes frescos provenientes de productores locales y seleccionados con rigurosos criterios de calidad. Es una cocina dispuesta para agradar los sentidos como el chuletón de ternera de Galicia, que requiere 8 meses de maduración.

Finalmente, en la bodega, se concentra una refinada colección de vinos. Marcas como Pétrus, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Emilion, Pingus, Domaine de La Romanée Conti u Opus One se ofrecen a un público ávido de experiencias extransensoriales. Junto al bar, ambientación, comida y música han convertido a La Petite Foret en el restaurante que no se puede dejar de visitar en Andorra.



