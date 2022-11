Descubrir el mundo de la Web3 con TEKDI y Juan Merodio Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 18:51 h (CET)

La Web3 o 3.0 es un concepto nuevo que está integrándose cada vez más en el mercado digital, tratándose de una solución innovadora que logra combinar la descentralización de la Web1 y los avances de la Web2.

Esta tiene una característica diferente a sus anteriores versiones, ya que usa cadenas de bloques, criptomonedas y NFTs con el fin de dar más poder a los internautas. Para entender más sobre este concepto, aplicarlo y aprovechar al máximo todas sus novedades, existe el curso Web3 de TEKDI, empresa especializada en el sector digital y el marketing.

El curso Web3 para estudiantes y profesionales de TEKDI TEKDI es un instituto de marketing digital reconocido en España por impartir una gran variedad de cursos en línea para estudiantes universitarios, autónomos y profesionales. En los últimos años, han añadido nuevos estudios a su plataforma con el objetivo de potenciar la educación en la industria virtual. Entre estos estudios se encuentra su curso Web3, el cual consiste en enseñar a los alumnos de qué trata esta nueva web y qué oportunidades ofrece a los generadores de contenido.

A su vez, el profesor a cargo, Juan Merodio, muestra los distintos proyectos de negocios que pueden ser desarrollados e implementados en este entorno digital moderno. Entre estos proyectos, se encuentra la generación de ingresos con Web3 sin el uso de programas o herramientas gratuitas. De igual forma, explica todo sobre la economía de los creadores de contenido en este entorno, la compra-venta y alquiler de terrenos en metaversos, el nuevo marketing online y el desarrollo de arte digital.

Las novedades presentes en la Web3 La Web3, a diferencia de la Web2, es totalmente descentralizada, lo cual significa que las propiedades digitales son distribuidas entre los creadores de las mismas y sus usuarios. Esto les da un mayor poder a dichos creadores, ya que no necesitan los servicios de intermediarios para establecer una interacción con su audiencia. Esta independencia también proporciona más seguridad a los internautas, debido a que no necesitan compartir su información personal, correos y contraseñas con otras plataformas.

Por otra parte, la Web3 permite la compra-venta en línea, mediante el uso de criptomonedas, lo cual elimina la dependencia de las entidades bancarias y procesadores de pagos. A su vez, este nuevo entorno virtual descentralizado está construido para que todos puedan publicar sus contenidos y las grandes empresas no tengan el control completo sobre internet.

Asimismo, el curso Web3 de TEKDI ayuda a los estudiantes a entender estos beneficios, de dónde se originan, por qué son importantes y cómo crear experiencias innovadoras con las nuevas funciones en línea.

El profesor a cargo del curso Web3 de TEKDI Juan Merodio enseña a los participantes el significado del blockchain, el bitcoin, los NFTs y los DAOs. De la misma forma, les explica cómo crear y usar sus propias carteras digitales y cómo utilizar las redes sociales como elementos clave para la comunidad de una marca.



