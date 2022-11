¿Do you speak English?, la importancia de la práctica oral según That’s Fun Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 13:29 h (CET)

Un centro ubicado en la ciudad de Madrid que ha tenido una experiencia disruptiva en la enseñanza del idioma inglés es la academia That’s Fun.

Una de las razones de su posicionamiento es el novedoso método de formación que utiliza para garantizar una mayor efectividad en el aprendizaje del idioma.

Esas técnicas implican una experiencia práctica tipo ‘do you speak english‘ donde todos ponen a prueba sus conocimientos y corrigiendo sus debilidades en el proceso. Dentro de esa experiencia práctica están las sesiones de speaking a las cuales cada alumno debe dedicar al menos 3 horas a la semana.

¿Por qué es importante el speaking? Todos los investigadores académicos han cuestionado la metodología utilizada en la educación básica para enseñar el idioma inglés. Esa metodología hace énfasis en la gramática, pero descuida otra parte fundamental para aprender una nueva lengua como es el vocabulario y la pronunciación.

La gran mayoría de las personas al finalizar el bachillerato han pasado un promedio de 10 años estudiando inglés. Sin embargo, son incapaces de sostener una conversación fluida en ese idioma. Lo pueden escribir y leer con relativamente poca dificultad, pero a la hora de interactuar se les hace más difícil. Por eso, en el aprendizaje del idioma inglés un aspecto fundamental son los talleres de speaking.

El speaking que realiza la academia That’s Fun se lleva a cabo en reuniones a las que todo estudiante tiene el derecho de asistir de forma gratuita. En ellas, han diseñado dinámicas que han organizado en un modelo ‘Do you speak english‘. Asimismo, el alumno va adquiriendo la destreza y la confianza para expresarse de manera correcta y fluida.

Lógica lingüística Para la academia That’s Fun, el aprendizaje del inglés debe darse de forma tan fluida y natural como se aprende el idioma materno. Todas las personas asimilan su lengua escuchándola y hablándola, y en el proceso interiorizan las normas gramaticales. Lo mismo ocurre con el vocabulario: mientras más se utiliza, mejor se domina.

En ese aspecto, las sesiones de speaking son una herramienta fundamental, ya que proporcionan al oído la posibilidad de acostumbrarse al nuevo idioma. El cerebro no solo internaliza las palabras, sino también la pronunciación de las mismas y su uso adecuado. El speaking enseña también las diferencias entre el inglés de Gran Bretaña, el americano y el que se habla en Australia.

Los alumnos de That’s Fun conocen la importancia del speaking en el aprendizaje del idioma, por eso es una de las actividades más solicitadas. Todos quieren participar porque se han convertido en el entorno ideal para asimilar de una manera más integral el idioma. También son una forma efectiva de practicar para los exámenes orales que, para muchos, suelen ser la parte más dura de esas pruebas.



