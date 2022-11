Digitalizarse para no quedarse atrás, la recomendación de MercApp Emprendedores de Hoy

La tendencia, a pesar de que las tiendas físicas todavía siguen dominando el mercado B2C, es que los clientes busquen cada vez más opciones online.

Por esta razón, la recomendación de crear un e-commerce en sus distintas formas gana fuerza progresivamente. Digitalizar la empresa, hoy en día, es una necesidad apremiante.

Los desarrolladores de la plataforma MercApp aseguran que la presencia de una tienda en plataformas digitales como las redes sociales puede garantizar un mercado rentable. Lo importante, dicen, es tener claros los productos disponibles y, basándose en estos, conformar una oferta innovadora, con precios competitivos y un público definido.

Pasos para digitalizar la empresa fácilmente MercApp es una herramienta diseñada para brindar una respuesta de digitalización para los emprendedores que desean tener presencia en la Internet y no saben como. Se trata de una tecnología de imcommerce mediante la cual un comerciante abre su negocio y vende productos a través de plataformas de mensajería instantánea.

En este caso, se pueden utilizar las redes sociales de WhatsApp y Telegram. Los desarrolladores de esta herramienta tecnológica explican que la tienda se puede abrir en pocos pasos y respondiendo tan solo 6 preguntas y se puede gestionar desde el teléfono móvil.

Tras elegir la mensajería, el emprendedor comparte sus datos de identificación, de la tienda, ubicación y logo. Después, crea el catálogo configurando cada producto respondiendo 3 preguntas por cada uno. Al terminar, la persona puede negociar con cualquier usuario de las plataformas en España o cualquier parte del mundo. MercApp tiene presencia en 18 países y ya más de 1.000 tiendas funcionan con esta tecnología.

Contar con plataformas con mucho potencial Los expertos afirman que WhatsApp y Telegram son plataformas de mensajería instantánea con mucho potencial para negocios nuevos. En el caso de la primera, el 91 % de los españoles tiene una cuenta activa en esta red social. Para el 39 % de los usuarios es la app favorita.

En el caso de Telegram, también hay estadísticas muy interesantes. La aplicación móvil es usada por el 38,3 % de los usuarios de la Internet. Su tendencia es al alza y ya supera redes más antiguas en el mercado virtual como LinkedIn, Skype o Snapchat. Tiene el favoritismo del 3,4 % de sus usuarios y se acerca a gigantes como TikTok o Twitter.

Es por ello que, para el equipo de MercApp, abrir un negocio utilizando estas plataformas significa comenzar con buen pie, garantizándose la presencia en un mercado con el cual se mantendrá una relación personalizada. Lo mejor es que su configuración sencilla permite el acceso a personas que no tienen conocimientos previos de informática.



