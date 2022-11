Presente y futuro de la odontología Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 18:45 h (CET)

La odontología se encuentra en una fase de transición entre la odontología tradicional o analógica y la odontología digital. La odontología tradicional se define como aquella que emplea desde el sillón dental los procedimientos de tomas de impresiones a base de cubetas y pastas de impresión. En cambio, con la digital se realizan las tomas de impresiones con un escáner intraoral. Las dos técnicas pueden dar óptimos resultados, en función de la calidad del profesional.

La odontología tradicional aconseja utilizar el vaciado de las impresiones e individualización de los muñones por el método tradicional. Aunque es posible escanear la impresión de silicona en el laboratorio, los resultados obtenidos, en opinión de Dental Astur, no serán tan precisos. Por su parte, la digital genera un archivo STL que se envía por internet al laboratorio reproduciendo un modelo digital exacto de la boca.

La odontología digital tiene grandes ventajas para el paciente, el profesional y el laboratorio Para el paciente la ventaja fundamental es la comodidad. Se han acabado las sesiones angustiosas, muchas veces dolorosas, e incluso a veces peligrosas, de la toma de impresión.

Para el profesional, la fundamental es la rentabilidad. Si se trabaja con un laboratorio que domina esta técnica el tiempo de fabricación de la prótesis se reduce notablemente, así como el número de pruebas, con la consiguiente disminución de horas de sillón.

Para el laboratorio las ventajas fundamentales son la rapidez y la fiabilidad. Se requiere menos mano de obra y hay menos pasos intermedios.

Técnica digital y técnica tradicional Es difícil en este momento decir qué porcentaje hay en España de una y otra. Varía mucho en función de la provincia y, sobre todo, de la edad del profesional y el tipo de prótesis; pero la gente joven se está volcando masivamente en la técnica digital.

En Laboratorio Dental Astur el porcentaje varía dependiendo del tipo de trabajo. En prótesis fija más de un 50% y aumentando vertiginosamente. En prótesis movible es mucho más bajo, probablemente también porque los sistemas de fabricación de prótesis con resina que se ofrecen en el mercado no dan los estándares de calidad de la prótesis convencional.

Dental Astur se traslada a las clínicas En este momento hay una verdadera demanda, tanto para los odontólogos como del personal auxiliar, para formarse en odontología digital. Es por ello que uno de los problemas de los clínicos es que, aunque dispongan de escáneres intraorales, no los usan por falta de formación. Dental Astur se desplaza a las clínicas con su servicio de escáner intraoral o, si el clínico lo prefiere, puede desplazarse a las instalaciones del Laboratorio para realizar el escaneado. Además, es posible organizar una visita al Laboratorio Dental Astur para intercambiar puntos de vista con los responsables de las distintas secciones y dar a conocer los próximos cursos del Laboratorio. Formaciones en colaboración con la mayoría de las casas fabricantes de escáneres.

La filosofía de Dental Astur consiste en ofrecer un servicio de excelencia, pues el éxito de las clínicas es el éxito del laboratorio.



