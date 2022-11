La importancia de la seguridad en el alquiler, por Realtyplus Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 13:20 h (CET)

Realtyplus dispone de una serie de servicios enfocados en la seguridad en el alquiler para que el mismo no genere pérdidas de dinero, tiempo o preocupaciones a sus clientes. En su mayoría, las personas piensan que alquilar un piso es una tarea fácil de realizar, ya que solo necesitan acondicionar el lugar, determinar un precio e iniciar la búsqueda del inquilino. Sin embargo, este último punto es uno de los más complicados durante dicha tarea porque el arrendador está tratando con desconocidos que pueden convertirse en un problema en el futuro.

¿Por qué es importante la seguridad en el alquiler para los arrendadores? El hogar es uno de los patrimonios más importantes para una persona tanto por su precio como por el tiempo y dinero que es necesario invertir durante años para mejorar su habitabilidad y modernizarlo. Cuando se decide arrendar a otra persona esta conseguirá ocupar la vivienda o una parte de ella y si resulta ser un mal inquilino los daños pueden ser bastante graves. Este puede romper algún mobiliario, dañar las instalaciones eléctricas e incluso generar incendios por descuido o falta de responsabilidad. Además, un arrendatario desconocido que no ha sido evaluado con anterioridad puede perjudicar al propietario si no se trabaja con un contrato. De igual forma, los arrendadores pueden estar expuestos a impagos, violación de los acuerdos y permanencias tras la expiración de los documentos firmados. Por estas razones, es importante contratar a expertos en seguridad en el alquiler como Realtyplus que se especializan en la investigación, evaluación y selección de un buen inquilino en España.

¿Cómo saber cuándo una persona es un mal inquilino? Por lo general, un mal inquilino suele actuar como un seductor que trata de controlar la conversación, generar confianza de manera persistente y hacer énfasis en que es un excelente pagador. Es importante estar atento a estos puntos clave, ya que muchas veces este tipo de personas han estudiado un poco sobre inteligencia emocional y áreas similares. Por otra parte, suelen ofrecer pagos por adelantado y regalos con el único objetivo de crear seguridad en el arrendador. Esta seguridad y buen gesto después es utilizado como un justificativo para actuar con morosidad e incumplir las normas de pago establecidas. La situación económica de un inquilino y su estabilidad laboral también es un punto clave a tener en cuenta, ya que de esto dependerá que pueda cumplir con la mayoría de los acuerdos del contrato.

Pero no todo queda en la psicología, ya que hay que hacer acciones concretas para validar que la información que proporciona el nuevo inquilino es veraz y, que no es un profesional del impago.

No obstante, además en Realtyplus recomiendan que los propietarios contraten un seguro de impago de renta que va a cubrir los problemas que puedan existir en el futuro por estos temas. Ante todo, Seguridaplus.

Actualmente, Realtyplus cuenta con especialistas en la detección de inquilinos no deseados y en la ejecución de un arbitraje profesional para la solución de conflictos.

Realtyplus garantiza a los arrendadores una seguridad en el alquiler efectiva mediante la ejecución de sus servicios premium y plus para arrendadores. Además de la seguridad, este equipo de profesionales ayuda a determinar precio, dan asesoría legal y fiscal, negociaciones, consultas en ficheros de morosos, seguimiento y monitorización de pagos, entre otros.



