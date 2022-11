El novedoso tratamiento láser de la hernia discal que sirve para evitar la cirugía

Por lo intenso e incapacitante que resulta, el dolor causado por una hernia discal a menudo afecta seriamente a la vida de las personas.

Una hernia se produce cuando parte del contenido del disco intervertebral sale del anillo que lo recubre y comienza a extenderse fuera del disco, afectando al tejido nervioso de la columna.

Durante muchos años, el tratamiento para eliminar las molestias en la zona lumbar requería intervenciones quirúrgicas. Las operaciones en la espalda son complejas y no están exentas de riesgos, al afectar a la musculatura y los tejidos contiguos.

Para buscar una solución menos invasiva, se ha desarrollado una técnica con láser para el tratamiento de la hernia discal sin cirugía que ofrece indudables beneficios para quien padece esta enfermedad. Con este enfoque, el Doctor Carlos Morales, especialista de la Unidad del Dolor en Málaga, explica todo lo relacionado con este tratamiento.

Las características del tratamiento láser de la hernia discal Lo más común cuando un paciente recibe el diagnóstico de una hernia discal es ofrecerle medicación antinflamatoria, pero estos fármacos a veces no resultan eficaces y los pacientes tienen que recurrir a la cirugía como única opción. Sin embargo, la cirugía no está exenta de riesgos y en el 30 % de los pacientes no resulta eficaz.

Para reducir esta problemática, se han desarrollado tratamientos innovadores poco invasivos como el láser que, aplicados a tiempo, reducen el volumen de la hernia, eliminando por completo el dolor, sin la necesidad de someterse a una gran intervención.

En este sentido, el tratamiento con láser es uno de los más efectivos que existen en la medicina moderna, ya que comprende un proceso sencillo para eliminar la hernia.

El procedimiento se lleva a cabo con anestesia local sin necesidad de realizar ninguna incisión. Se introduce una aguja que se encarga de llevar el láser directamente a la sección afectada, por medio de rayos X.

Lo que se hace el láser es vaporizar el contenido acuoso interno del núcleo de la hernia, esto, sin generar calor en los demás tejidos, evitando así el daño en las estructuras continuas.

Resultados de la descompresión láser en el tratamiento de la hernia discal sin operación Después de realizar este procedimiento, más del 80 % de los pacientes consigue una mejoría significativa en su dolor lumbar y de ciática. Estos resultados persisten por meses o años tras el tratamiento.

Este enfoque ofrece innumerables ventajas para los pacientes. Por esta razón, antes de someterse a una intervención en la espalda es importante consultar un médico especialista en Dolor. El Doctor Carlos Morales cuenta con más de ocho años de experiencia y ha realizado cientos de tratamientos mínimamente invasivos para el dolor con éxito.

Las personas que tengan dolor y sospechas de que puede ser una hernia de disco o ya se la han diagnosticado; posiblemente se planteen qué opciones no quirúrgicas son las mejores en su caso. Si es así, le interesa pedir la opinión de un experto en dolor de espalda. Ahora cualquiera puede hacerlo desde casa al momento a través del formulario de telemedicina de la web de la empresa.