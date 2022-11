Aspiradores industriales, ¿cuáles son sus usos y ventajas? Emprendedores de Hoy

En el sector industrial, la limpieza es un factor esencial para el óptimo desarrollo de la actividad que se lleva a cabo en las instalaciones de una empresa. Por eso, los aspiradores industriales se consolidan actualmente como dispositivos indispensables a la hora de mantener los espacios de trabajo de las industrias en excelentes condiciones.

Contar con un aspirador de estas características supone una larga lista de ventajas, entre las que se encuentran el ahorro de tiempo y dinero. Compañías como Torno & Fresa recomiendan adquirir un aspirador industrial para trabajos de limpieza intensivos, y para ayudar a los interesados, enuncian en este artículo algunas de las ventajas de este tipo de dispositivos.

Aspiradores industriales de Blovac Torno & Fresa ofrece en su catálogo el aspirador industrial de la marca Blovac, el cual funciona por el efecto Venturi, que no utiliza electricidad para su funcionamiento. Los aspiradores que funcionan a través de este sistema aplican una presión de aire y se genera a su vez otra presión en sentido opuesto. A diferencia de una aspiradora normal, que absorbe el aire al girar el aspa del motor, a una aspiradora con sistema Venturi se mete aire a presión y se produce succión por el tubo de aspiración. Para funcionar, se utiliza aire a presión usando un compresor de aire, que es habitual en cualquier taller industrial.

La principal ventaja de este tipo de sistema es que al usar aire a presión, no hay electricidad por medio. En ambientes con gases inflamables, sería peligroso usar una aspiradora normal, ya que una simple chispa del motor causaría un incendio. Por lo tanto, las aspiradoras por efecto Venturi ayudan principalmente a evitar una explosión por chispa eléctrica en recintos con gases inflamables.

Estos aspiradores son capaces de recoger residuos sólidos y líquidos como aceites, polvo o arena, restos de virutas de metal de los tornos, la taladrina, etc., garantizando una limpieza profunda en entornos que se ensucian con facilidad. Y, al poder instalarlos en depósitos, los residuos se pueden enviar al punto limpio fácilmente.

Las referencias fabricadas por Blovac pueden acoplarse a bidones de mayor dimensión sin generar problemas al diseño inicial, ampliando su capacidad de aspiración.

Referencias disponibles en Torno & Fresa Los interesados en adquirir uno de los aspiradores industriales Blovac que ofrece Torno & Fresa, solo deben acceder a la tienda virtual de la compañía y elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades y expectativas de su compañía. Estos dispositivos son utilizados con más frecuencia en empresas de acerías y fundiciones, astilleros, industrias aeronáuticas e industrias alimentarias, y también en la industria electrónica, por lo que su uso se recomienda a todas las empresas de estos y otros sectores que necesiten una limpieza profunda y extensa de sus instalaciones.



