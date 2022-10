Césped artificial para deportes en Sumigran Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 11:28 h (CET)

Actualmente, el césped artificial deportivo se ha convertido en una de las alternativas más populares y eficientes para los espacios dedicados a las prácticas de esta índole. Además de su similitud al césped natural, este se caracteriza como una opción que disminuye los niveles de abrasión y otorga una mayor vida útil.

Aspectos que le han convertido en una de las mejores opciones para las áreas deportivas.

Empresas como Sumigran se han distinguido en el mercado como uno de los principales proveedores de césped artificial para uso deportivo. Esta empresa cuenta con un sólido catálogo de productos y un equipo especializado para la instalación de este material sintético en diferentes espacios.

Ventajas de instalar césped artificial deportivo Hoy en día, los elementos que componen el césped artificial han evolucionado notablemente. Las fibras sintéticas y el relleno con los que se fabrican e instalan este tipo de productos hacen que no resulten agresivos para la piel, lo que ayuda a evitar rozaduras y molestias a los jugadores durante su jornada.

El césped artificial deportivo se caracteriza como una alternativa versátil y funcional, ya que puede instalarse en diferentes espacios como gimnasios, campos de fútbol, tenis, pádel, golf, entre otras. Su durabilidad es otro de los elementos destacables en conjunto con su resistencia, lo cual permite que sea colocado en interiores y exteriores, sin riesgos de deterioro por las condiciones ambientales o cualquier otro factor.

Según expertos, un campo con césped artificial deportivo puede ser utilizado hasta 250 horas por temporada, lo cual representa una inversión favorable. Además, su mantenimiento es más simple que el del césped artificial, ya que solo basta con retirar las horas u otras partículas, cepillar y esparcir la arena para poder utilizarlo.

Adicionalmente, este tipo de material sintético cuenta con una característica ecológica, ya que evita el derroche de agua al no necesitar riego. También destaca por no producir emisiones de CO₂ ni requerir ningún tipo de pesticida, lo cual a la larga representa un beneficio para el medioambiente.

Varias opciones de césped artificial deportivo Como una tienda especializada, Sumigran presenta dentro de sus productos variadas opciones de césped artificial deportivo. Esta compañía ofrece venta e instalación de césped sintético con características específicas para cada tipo de deportes.

Por ejemplo, la Gama Fútbol de Sumigran se caracteriza por poseer las más altas calificaciones FIFA. Se trata de un producto que no requiere lastrado y que es idóneo para este tipo de prácticas deportivas. También disponen de césped artificial para pádel en colores verde y azul, además de una composición variada. Los usuarios pueden elegir entre hilo monofilamento o hilo monofibrilado.

Para deportes como tenis, hockey, golf o rugby también es posible encontrar un césped artificial deportivo en Sumigran. De hecho, esta empresa dispone de uno de los mejores céspedes para pádel del mercado. Adicionalmente, la marca ofrece un material multideporte, orientado a pistas polideportivas o para uso “amateurs” cuyas características pueden conocerse a través de su página web.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.