viernes, 28 de octubre de 2022, 11:21 h (CET) Las mujeres que deciden viajar solas o acompañadas por otras mujeres a través de una agencia dedicada al cien por cien a viajes para mujeres, sienten que se trata de una forma de descubrir el mundo mucho más segura. Además, es una forma de dejarse mimar, puesto que no tienen que preocuparse por nada más que de vivir la experiencia sintiéndose completamente tranquilas al estar lejos de casa.

Es por esto que Carina Tur, una viajera entusiasta y una emprendedora dedicada, diseñó y puso en marcha el proyecto Concédete Deseos. Se trata de una agencia de viajes especializada en viajes para mujeres, desde fines de semana hasta viajes de 15 días para viajar sola en grupo.

Vacaciones para construir experiencias Los grupos de viaje que dirige Carina Tur no superan las 12 integrantes, la mayoría de viajes son tan solo 8 mujeres, por lo que están hechos para garantizar una interacción única y fortalecer lazos de amistad a futuro. Los viajes que programa la agencia contemplan destinos nacionales e internacionales y tienen la particularidad de que las salidas se realizan únicamente desde el Aeropuerto del Prat, todas salen siempre juntas. Los vuelos están incluidos dentro del plan a no ser que se trate de un viaje intercontinental, que requiere de otras consideraciones para su compra, en ese caso se gestionan igualmente y la agencia se hace cargo de las reservas de todas las viajeras.

Existen itinerarios muy planificados cuando se visitan países como Egipto, Turquía, Marruecos…, ya que estas culturas tienden a ser más restrictivas con las mujeres y por consiguiente, es aún más necesaria la integración, sororidad y protección entre las integrantes del grupo. Sin embargo, se especializa en viajes de autor por España y Europa especialmente. Estos viajes de autor son muy especiales, solo para 8 viajeras y la coordinadora-acompañante, que salen juntas desde Barcelona en avión. Una vez en el destino, la mayoría de las veces, las espera una van – furgonetade 9 plazas-que conduce la misma coordinadora y con la que se realiza el recorrido junto a las viajeras, disfrutando de paisajes y lugares mágicos al ritmo del programa y especialmente del pequeño grupo.

Espacios y eventos para la integración Antes de dar inicio a cualquier viaje, Concédete Deseos celebra un encuentro en un café o restaurante de Barcelona, para que todas las integrantes del grupo se conozcan, compartan un refresco, café o copa juntas que a veces se alarga y termina en comida o cena. A ese encuentro acuden Carina Tur, la directora y la coordinadora-acompañante si la hay en ese viaje.

Todos los viajes y eventos se publican en la página web de la agencia, en las redes sociales -Instagram y Facebook- y en los grupos informativos de WhatsApp, así como en el canal informativo de Telegram. Las plazas de los viajes suelen completarse muy rápido, de manera que en el mes de noviembre tan solo queda alguna plaza para Nueva York y para Kenia y la isla de Lamu. Los demás viajes, Egipto, Japón, Alsacia y Marruecos, están completos.

Las interesadas en apuntarse a un viaje o contactar con Concédete Deseos para recibir más información de la agencia o para unirse a un grupo informativo sin compromiso solo deben acceder a la página web de esta agencia de viajes o a este enlace general, donde pueden acceder incluso al WhatsApp de la agencia directamente.



