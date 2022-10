DevsHealth anuncia la incorporación de su primera spin-out Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 14:16 h (CET) El mes de marzo pasado, la compañía firmó un acuerdo de colaboración con investigadores de la Fundación lucha contra las infecciones e IrsiCaixa para el desarrollo de un nuevo tratamiento oral contra la COVID-19. La constitución de la nueva empresa permitirá acelerar el proceso de síntesis y evaluación de las primeras moléculas a la vez que servirá de vehículo para canalizar las inversiones necesarias para llevar a cabo las futuras etapas de desarrollo clínico del futuro fármaco Siguiendo con la iniciativa puesta en marcha el pasado mes de marzo, a principios de septiembre se constituyó 3CL-Bio, que nace como spin-out de DevsHealth y que cuenta con la colaboración de la Fundación Lucha contra las Infecciones e IrsiCaixa. La nueva empresa vehiculará y estructurará el desarrollo de un nuevo tratamiento oral por la COVID-19.

El pasado mes de marzo, DevsHealth, decidió empezar el desarrollo de un nuevo tratamiento contra la COVID-19 con la colaboración de la Fundación Lucha contra las Infecciones e IrsiCaixa, con un claro objetivo: que fuera un tratamiento asequible, de administración oral y de uso ambulatorio. Lo que ayudará a mitigar los posibles efectos a nivel hospitalario de futuras oleadas, protegiendo también a aquellas personas que, por la razón que sea, no reciben la vacuna.

Según el Dr. Roger Paredes, Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol y Director Clínico de la Fundación Lucha contra las Infecciones, "obtener un nuevo tratamiento oral contra la COVID-19 que tenga pocas interacciones, es primordial para ayudar a reducir nuevas hospitalizaciones en una pandemia que sigue".

La nueva sociedad, liderada por DevsHealth, se presenta como una forma de vehicular y canalizar lo mejor de las alianzas público-privadas, donde las instituciones públicas aportan su know-how y conocimiento de las necesidades médicas, mientras que DevsHealth, aparte de la gestión y dirección del proyecto, aporta su tecnología en el diseño y descubrimiento de nuevos tratamientos antiinfecciosos. 3CLBio también servirá como vehículo para canalizar las inversiones necesarias para desarrollar tanto la preclínica como la fase I de los estudios clínicos del futuro tratamiento. Para el Dr. Alfons Nonell-Canals, CEO de DevsHealth, "este tipo de colaboraciones son una forma de juntar el mejor de los dos mundos, por un lado, el conocimiento que acumula la investigación pública y, por otro, la agilidad que aporta una empresa privada y, más aún, en nuestro caso, en que aportamos tecnología y la agilidad de una start-up".

Por lo que respeta a la financiación inicial, aparte de los recursos y conocimientos propios aportados por las tres entidades, se cuenta con la experiencia previa de la Fundación y del Dr. Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones y Director Clínico Territorial de Enfermedades Infecciosas (Gerencia Metro Nord ICS). El Dr. Clotet tiene experiencia desde hace años en la creación y participación en diferentes spin-offs (AlbaJuna, Aelix Therapeutics, Doole, entre otros).

En estos primeros meses, DevsHealth ha trabajado en el desarrollo de las primeras moléculas candidatas y en la puesta a punto del proyecto a nivel administrativo y de gestión. Siempre con el acompañamiento de los investigadores de la Fundación e IrsiCaixa. Ahora, con la empresa ya constituida, pueden iniciarse las etapas de síntesis y validación in vitro de las primeras moléculas candidatas. Las tareas de laboratorio se llevarán a cabo en el grupo de la Dra. Núria Izquierdo-Useros, que durante las etapas iniciales de la pandemia ya desarrolló y puso a punto una plataforma para el rápido testeo de nuevas moléculas. Según la Dra. Izquierdo-Useros "encontrar nuevas moléculas activas será clave para poder combatir nuevas variantes que puedan aparecer o incluso para afrontar futuros coronavirus".

Con 3CLBio, las entidades tienen intención de realizar un desarrollo muy rápido, fruto de la experiencia de la Fundación e IrsiCaixa con COVID y de la tecnología de DevsHealth, que permite diseñar y testear millones de moléculas en pocos días, para poder cerrar una fase I y la posterior licencia en un plazo máximo de dos años y medio.

Acerca de DevsHealth

DevsHealth es una empresa DeepTech que utiliza inteligencia artificial, análisis de datos y modelado molecular para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos antiinfecciosos. Gracias a su propia plataforma tecnológica, DevsHealth reduce el riesgo, el tiempo y la inversión en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

La empresa, nacida en julio de 2021, tiene como objetivo hacer uso de la tecnología para la mejora de la salud de las personas. Con este objetivo, la compañía desarrolla su plataforma tecnológica y la aplica en el desarrollo de un pipeline propio de nuevos tratamientos antiinfecciosos.

