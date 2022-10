​Uno de cada cinco sanitarios se muestra reticente a recomendar vacunas La batalla de la desinformación en vacunas la están ganando los memes Francisco Acedo

jueves, 27 de octubre de 2022, 10:04 h (CET) 1 de cada 5 profesionales sanitarios españoles es reticente a recomendar vacunas que forman parte del calendario de vacunación, como las dirigidas a combatir la Covid19, la gripe o el virus del papiloma humano, según un reciente estudio de la iniciativa Vaccine Confidence Project publicado en Vaccine X, que analiza datos de 15 países europeos, entre ellos España. Sin embargo, son los profesionales sanitarios quienes más influyen en la vacunación de la población, según recogen otras investigaciones recientes. Por ese motivo, el Instituto #SaludsinBulos, en colaboración con diversas sociedades científicas, colegios profesionales y algunos de los divulgadores sanitarios más destacados, ha lanzado la campaña Las vacunas no son una broma, en la que se busca animar a profesionales sanitarios a combatir los bulos en vacunas y la reticencia vacunal, ya que puede influir en el aumento de casos de gripe y covid en los próximos meses.

El sector de la población que menos confianza tiene en las vacunas son los jóvenes menores de 24 años, con estudios secundarios o universitarios y que viven en núcleos urbanos, según la investigación. Los españoles con estudios universitarios son los que más reticencia muestran a vacunarse en nuestro país, según otra investigación de la Universidad de Valencia publicada este septiembre en BMC Psychology.

“La combinación inédita de coronavirus y gripe puede derivar en una nueva ola que colapse los hospitales españoles en los meses que se aproximan. La doble vacunación será clave para evitar que una octava ola afecte a los colectivos más vulnerables”, advierte el doctor Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que ha participado en la campaña.

Cómics, vídeos y formación gratuitos

Los materiales de la campaña Las vacunas no son una broma están dirigidos a fomentar la divulgación sobre vacunas por parte de profesionales sanitarios apoyándose en el humor y en la empatía. Está compuesta por vídeos de recomendaciones de divulgadores sanitarios, cómics dirigidos a jóvenes y un curso de formación gratuito para profesionales sanitarios sobre cómo divulgar con humor. Los cómics han sido llevados a cabo por los dibujantes Jesús Sánchez Ruíz, creador de Laboratoons y Julián Sueiro, de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE).

“El humor es una vía clave para la divulgación porque la batalla de la desinformación en vacunas la están ganando los memes, que parecen inofensivos pero muchos tienen una carga ideológica que puede cambiar tendencias de pensamiento, según confirman diversos estudios”, explica Carlos Mateos, coordinador del Instituto #SaludsinBulos. “Por ese motivo”, añade, “queremos involucrar a los profesionales sanitarios, que tanta influencia tienen, en la concienciación a jóvenes, que es el sector más reticente a vacunarse y que más interactúa con el humor en redes sociales”.

España es uno de los países del mundo en los que tiene más influencia la recomendación del médico en la vacunación: un 86% de la población estaba dispuesta a vacunarse del covid-19 el pasado año si su médico se lo recomendaba, según un trabajo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) publicado en Nature Comunications el pasado mes de julio, en el que también se apreciaba la influencia de otros profesionales sanitarios.

La gripe volverá con fuerza en Europa en invierno, coincidiendo con la llegada de tres o más nuevas variantes de ómicron, según acaba de publicar la revista Nature. Para evitar que la ola se extienda, la labor de concienciación de los sanitarios es fundamental, advierte Rosa Sancho, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC): “Profesionales de Enfermería, médicos y farmacéuticos debemos colaborar para concienciar sobre su necesidad a los sanitarios que no recomiendan la vacunación. Debemos insistir en resaltar los riesgos de no vacunarse, la evidencia científica disponible y ofrecer mensajes positivos”.

Representantes de diversas sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y del Ministerio de Sanidad, y la directora de Vaccine Confidence Project, participaron en una reunión de consenso sobre reticencia vacunal organizada este pasado mes de junio por el Instituto #SaludsinBulos e ISGlobal en colaboración con el Ministerio de Ciencia. Una de las recomendaciones del consenso fue realizar campañas educativas sobre las vacunas entre la población joven e involucrar a los profesionales sanitarios contra la reticencia vacunal.

En esta campaña colaboran de forma desinteresada más de una docena de divulgadores sanitarios, humoristas y dibujantes, así como el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y la asociación ADN Enfermero.

La campaña se enmarca dentro de la iniciativa Confianza en la Vacunación, en la que participan diferentes organizaciones científicas para impulsar la educación sobre las vacunas y combatir los bulos sobre las mismas, en línea con iniciativas similares en otros países. Además de la campaña, organiza este miércoles 26 un simposio online dedicado a la reticencia vacunal, con la participación de representantes de sociedades científicas, colegios profesionales y del Ministerio de Sanidad. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

