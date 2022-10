Audiovisual e información para las clases presenciales y actividades en gimnasios de Ciclo Indoor, por Telegim TV Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Prácticamente, la tecnología y la interactividad han invadido todos los ámbitos de la vida.

Las actividades en gimnasios no han escapado a este fenómeno y, hoy, las sesiones en estos centros de entrenamiento son mucho más tecnificadas. No solo se trata de poner música y un entrenador, sino de hacerlas más interesantes.

Los portavoces de la firma Telegim TV sostienen que existen formas novedosas para estimular el interés de las personas que acuden al gimnasio. Una de ellas son sus complementos audiovisuales para las clases presenciales de Ciclo Indoor. Constituyen una propuesta innovadora con la que los usuarios pueden interactuar y monitorizar los avances obtenidos.

Evitar que el usuario se vaya al gimnasio de al lado En la actualidad, los gimnasios son ambientes que deben transmitir energía, confort, seguridad, higiene y mucho profesionalismo. La gente busca lugares amplios, modernos y bien equipados, donde el uso de la tecnología debe estar al servicio del bienestar de quienes pagan. Para estos espacios, el equipo de Telegim TV diseñó su software de Ciclo Indoor para las clases presenciales y las videoclases para cuando en la sala no se imparte clases.

Las videoclases de Ciclo Indoor de TelegimTV para gimnasios están dirigidos por monitores profesionales de gran renombre a nivel nacional. Además, cuentan con herramientas gráficas con las cuales los usuarios se informan de lo que deben hacer. En ellas, se pueden visualizar datos de las personas y sus bicicletas.

Indican que son herramientas desde las cuales los usuarios reciben información en sus móviles sobre el avance de sus entrenamientos. También, sobre la relación de sus rutinas y las metas que deben alcanzar. La actividad de Ciclo Indoor incluye imágenes al estilo de videojuegos con rutas reales o en 3D con las cuales la gente puede entrenar. Aseguran que son herramientas efectivas de fidelización que evitan la fuga de clientes.

Un gran refuerzo para las actividades de gimnasios Las videoclases de Ciclo Indoor para los gimnasios constituyen un gran refuerzo para las actividades de gimnasios. Los expertos de Telegim TV explican que son un complemento ideal para los centros deportivos porque cuentan con herramientas de clases virtuales como Fitness Virtual Pro. También vienen dotados con el software motivacional ICS y un exclusivo software para Ciclo Indoor.

Adicionalmente, estos productos de Telegim TV tienen instrumentos de Telemetría Grupal Cardio FC & Power-FTP. Gracias a la experiencia de la firma, han podido desarrollar una propuesta con una tecnología de emisión que se adapta a cualquier necesidad. Los gimnasios pueden programar la emisión, usarla de forma automática como un canal especializado o visualizarla on demand.

Telegim TV es una firma que comenzó en el año 2008 con sus propuestas de entrenamiento virtual. Durante su evolución, ha logrado contar con la colaboración de estrellas deportivas de renombre nacional como el boxeador Karim El Ouazhari o el exciclista profesional Melcior Mauri. Actualmente, ofrecen clases profesionales de Ciclo Indoor Virtual y 14 disciplinas más. Entre ellas, caben mencionar pilates, boxing, step, taichí, yoga y aeróbic y elíptica.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.