Celsys lanzará en marzo la versión 2.0 de Clip Studio Paint Esta aplicación es perfecta para quienes buscan dibujar cómic, manga, webtoon y animación Redacción

martes, 25 de octubre de 2022, 13:32 h (CET)

Ya hay fecha para la nueva versión de Clip Studio Paint, la aplicación de dibujo y pintura preferida por los profesionales y artistas: marzo de 2023. Esta aplicación, perfecta para quienes buscan dibujar cómic, manga, webtoon y animación, añadirá en esta segunda versión hasta cuatro nuevos idiomas (chino simplificado*, portugués, tailandés e indonesio). Pero no será esta la única novedad.

Su apuesta por ajustar con precisión los rostros trae en la versión de marzo figuras 3D de la cabeza humana que permitirán un mejor detalle de las características faciales, así como un escáner que será capaz de llevar la postura de la mano desde la cámara a las figuras 3D de referencia, aportando también sombreado automático basado en el delineado y las áreas pintadas.

La versión 2.0 estará disponible en Windows, macOS, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook, y será gratuita para usuarios que hayan comprado la versión de pago único de la versión 1 (Windows/macOS) a partir del 1 de enero de 2022.

* Solo en iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook.

¿Qué otras funciones se mejoran con la versión 2.0 de Clip Studio Paint?

Esta nueva versión de la aplicación está diseñada para ampliar las posibilidades de creación y hacer más sencillas las labores de dibujo. Así, suma funciones especiales para webtoons como la herramienta de edición de márgenes de viñeta, que sirve para añadir espacios en blanco o borrarlos a la hora de dibujar obras en formato vertical. “Podrán añadirse márgenes en blanco o eliminar espacios innecesarios con simples movimientos de arrastre sobre el lienzo. Si la parte eliminada es un degradado, el efecto de degradado se ajustará a la nueva distribución” explican desde Celsys.

Uno de los platos fuertes de la nueva versión que sale en marzo tiene mucho que ver con el mezclado de colores con pincel, que dará como resultado mixturas más realistas y que permitirá que los colores no pierdan brillo al mezclarse.

Sin embargo, algunas de las adiciones que más se esperaban en Occidente son las relacionadas con el procesamiento de texto. La nueva versión no solo da la posibilidad de distribuir o alinear elementos sobre el lienzo, sino que también incluye funciones mejoradas de texto que permiten cambiar propiedades en conjunto, o incluso ajustes de línea para que se adapten a un áreaespecífica.

Acerca de Clip Studio Paint

Clip Studio Paint es una aplicación para dibujar ilustraciones, cómics, manga, webtoons y animaciones para Windows, macOS, iPad, iPhone, Android y Chromebook. Hay dos ediciones: PRO, que es ideal para la creación de ilustraciones y otras obras de escala similar, y EX, que está optimizada para la producción de cómics, manga, webtoons y animación comercial. El pasado mes de mayo marcó el décimo aniversario de su lanzamiento, y hasta ahora suma más de 20 millones de usuarios* de todo el mundo.

* Incluye a los usuarios de la versión de prueba, así como las descargas de la aplicación para iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook.

Acerca de CELSYS, Inc.

Siempre fiel a su lema, "Crear un mundo lleno de pasión", Celsys ofrece soluciones para las actividades creativas a través de la aplicación Clip Studio Paint para la producción de ilustraciones, mangas, webtoons y animaciones, el servicio web Clip Studio y la solución para libros electrónicos Clip Studio Reader.

