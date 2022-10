Beneficios de instalar un plato de ducha en lugar de una bañera Emprendedores de Hoy

Realizar una reforma de baño para cambiar las bañeras por platos de ducha es cada vez más habitual. Esto se debe al gran número de ventajas que ofrecen frente a las tradicionales bañeras.

Además, el poco espacio de algunas viviendas obliga a aprovechar cada metro cuadrado, por lo que esta opción se convierte en la preferida por muchos. Una opción para llevar a cabo el cambio es contratar los servicios de Ecoducha. Esta compañía cuenta con un equipo de profesionales que se encarga de reformar los baños en tan solo 8 horas, por un precio muy competitivo.

3 motivos para hacer el cambio de bañera a plato de ducha Un aspecto realmente importante en los baños es disponer de un espacio adecuado para moverse sin problema. Las bañeras pueden dar un toque estético, pero muchas veces son responsables de reducir significativamente el espacio, lo cual no ocurre con la ducha. Además, al hacer el cambio, es posible conseguir un espacio extra que puede ser usado para colocar un mueble, percheros para toallas de baño, etc.

Por otro lado, las bañeras suelen gastar aproximadamente 200 litros de agua por uso, lo cual incrementa la factura del agua. En cambio, con una ducha, los baños pueden ser más cortos, y es posible cerrar el grifo en determinados momentos en que no sea necesaria el agua. Por tanto, cambiar la bañera por un plato de ducha representa un ahorro significativo en agua y, por consiguiente, en dinero.

Además, si el baño es usado por toda la familia, el cambio puede ser muy positivo. El peligro de caídas al entrar o salir de la bañera siempre existe, sobre todo si se trata de niños, personas mayores o personas con movilidad reducida. La profundidad de la bañera, los picos o las superficies resbaladizas pueden provocar más de un susto. Los platos de ducha son más seguros, debido a que suelen fabricarse con materiales antideslizantes y con rugosidades para evitar caídas.

¿Por qué reformar el baño con Ecoducha? En Ecoducha se encargan de renovar los baños, sin obras costosas, sustituyendo las bañeras por sistemas de ducha integral. Con esto, los clientes adquieren un baño asequible con mayor confort, estética y modernidad en su baño.

La empresa ofrece un amplio abanico de opciones para que los clientes escojan la que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Trabajan de la mano de excelentes fabricantes de platos de ducha antideslizantes, mamparas y accesorios para personas de movilidad reducida. Todos sus productos cuentan con una muy alta calidad y diseños modernos.

Más de 30 años en el sector de la construcción avalan la calidad de los trabajos realizados por Ecoducha. Para el cambio de bañera por plato de ducha, tienen una oferta permanente de 549 € que incluye el plato nuevo, el trabajo de albañilería y rematado, la retirada de la bañera y los escombros y la mano de obra.



