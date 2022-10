Tratamientos de estética dental con financiación a medida en Clínica Dental Calident Emprendedores de Hoy

Para realizarse tratamientos dentales de cualquier tipo es imprescindible ponerse en manos de profesionales cualificados y con una trayectoria que los avale.

Al ser tan amplia la oferta de clínicas dentales, así como la variedad de servicios que ofrecen, esta decisión puede ser difícil para los pacientes.

Clínica Dental Calident conoce las necesidades de la sociedad, hoy en día, por lo cual ofrece un excelente servicio, además de una gran calidad humana, para desarrollar tratamientos relacionados con la salud y la estética dental.

Un equipo de profesionales en Sitges Desde el año 2000, Clínica Dental Calident ha contado con más de 8.000 pacientes que han confiado en sus profesionales, gracias a los cuales se han transformado en referentes en estética dental en la comarca del Garraf. Su equipo, formado por quince profesionales que unifican sus esfuerzos para ofrecer excelentes soluciones a precios competitivos, se caracteriza por ofrecer no solo una primera consulta gratuita para que el paciente pueda evaluar sus opciones a la hora de realizarse un tratamiento, sino por la calidad humana de quienes lo acompañarán a lo largo del mismo y por la financiación a medida de todos sus tratamientos.

La Clínica Dental Calident posee 140 m² equipados con los últimos avances tecnológicos en tratamientos dentales. Sus instalaciones permiten que acceda luz natural para que los pacientes se sientan a gusto y relajados mientras se realizan un tratamiento. Pero los avances tecnológicos en la clínica no son el único aspecto respecto al cual piensan en innovación, sino que también trabajan con materiales de última generación de calidad, teniendo siempre como foco la salud del paciente.

Dejar la estética dental en manos de profesionales La estética dental no es solo una cuestión de apariencia, sino también de salud, ya que se encarga de arreglar y mejorar dientes rotos, gastados, demasiado pequeños o mal colocados. Todos estos casos pueden traer repercusiones negativas para los pacientes, no solo en cuanto a su imagen, sino también respecto a su salud bucal.

Por esta razón, en Clínica Dental Calident, ofrecen diferentes tratamientos que se ajustan a las necesidades de cada paciente. En su catálogo, se encuentran las carillas de cerámica o composite, material novedoso y único en el mercado; microcarillas y carillas que no requieren tallado; y blanqueamiento dental, incluso corrigiendo las manchas que un blanqueamiento tradicional no lograría aclarar.

De esta manera, Clínica Dental Calident es una excelente opción para realizar tratamientos de estética dental, ya que ponen la calidad humana de su equipo por delante, además de ofrecer tratamientos que realizan de un modo mínimamente invasivos, permiten mejorar la sonrisa, blanquear la dentadura, corregir la posición de los dientes, carillas e implantes dentales, de modo que se ajusten los requisitos y necesidades de cada paciente de una manera óptima y eficaz.



