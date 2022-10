Amazfit T-REX 2, el reloj inteligente que resiste a cualquier aventura Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, los dispositivos electrónicos están presentes en todas las actividades que se realizan, desde las más básicas hasta las más extremas. Por ello, es relevante hacer mención a los equipos resistentes al agua, las altas temperaturas y a los ambientes con climas complicados que la mayoría de otros productos no soportan.

Entre estos equipos destaca el Amazfit T-REX 2, un smartwatch de categoría militar diseñado para entornos difíciles que puede encontrarse en la tienda Movimur.

Amazfit T-REX 2, el smartwatch destacado de Movimur Movimur es una tienda reconocida en España por ofrecer artículos electrónicos de última gama que están pensados para satisfacer los intereses de cualquier usuario. El nuevo Amazfit T-REX 2 forma parte de estos artículos como un reloj inteligente reconocido a nivel internacional por haber superado más de 15 pruebas de resistencia en ambientes complicados.

Estos ambientes van desde terrenos extremadamente calurosos como el desierto hasta zonas heladas de -40º C. Este smartwatch está disponible tanto en color negro como verde, y su diseño ha sido inspirado en la naturaleza para dar un mayor sentido de pertenencia a los aventureros, militares, etc.

El diseño incluye una pantalla de 1.39 pulgadas HD AMOLED, la cual puede ser rellenada con la imagen que su portador desee. Por otra parte, en un uso normal (sin enfrentarse a altas temperaturas ni encender el GPS) este reloj puede durar hasta 24 días seguidos sin necesidad de recarga. Esto supone una ventaja para quienes realizan viajes largos y aventuras en entornos cálidos y no desean detenerse a cargar el equipo.

Características clave del reloj inteligente Amazfit T-REX 2 El Amazfit T-REX 2, a diferencia de otros relojes, no solo resiste las altas o bajas temperaturas, sino que todas sus funciones pueden ser ejecutadas durante dichos entornos. De esta manera, el portador puede apoyarse del reloj mientras se enfrenta a climas helados o muy calurosos de más de 70 °C. Este equipo electrónico también cuenta con un posicionamiento de doble banda y 5 satélites, los cuales reducen las interferencias y ofrecen un sistema de GPS preciso. Además, el usuario puede importar sus rutas en tiempo real y después consultarlas para regresar sin problemas a su punto de origen.

Por otra parte, Amazfit T-REX 2 dispone de funciones para medir las actividades de entrenamiento, contar las repeticiones y determinar el tiempo de descanso para cada serie realizada. Otras características reconocidas de este smartwatch que ofrece Movimur son el poder monitorizar la salud gracias a los sensores que tiene incorporado y reconocer hasta 8 deportes diferentes para sugerir mejoras durante el entrenamiento.

En la tienda online de Movimur, las personas pueden ver cada una de las características, componentes y funciones del reloj Amazfit T-REX 2. A su vez, pueden reservarlo, comprarlo, solicitar su envío y conseguir una caja con el producto, más una base de carga magnética y un manual de instrucciones.



