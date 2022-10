¿Qué ofrece el programa de adiestramiento de perros de Cachorros del Valle? Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Contrario a lo que se piensa, el adiestramiento de perros no tiene nada que ver con acciones que coarten su libre desarrollo.

De hecho, el adiestramiento lo que busca es que el animal adquiera las habilidades para comportarse en entornos sociales y pueda estar tranquilo en espacios que no frecuenta. Para Cachorros del Valle, este entrenamiento debe comenzar en los primeros meses de vida y debe reforzarse a medida que crece. Es por esta razón que ha diseñado un completo programa de adiestramiento de perros con el cual espera que cachorros de todas las razas logren comportarse y no alterarse en cualquier contexto.

La importancia de la formación para perros durante los primeros meses de vida Estas clases son el primer acercamiento a los procesos educativos de un perro y, por esta razón, es necesario que las tomen en los primeros meses de vida. Cachorros del Valle desarrolló este programa de formación para perros de 2 a 6 meses, ya que esto garantiza que no tengan problemas de comportamiento en el futuro. Solamente la llegada del cachorro a un nuevo hogar ya representa un reto tanto para la familia como para él, por lo que una guía adecuada es fundamental para su correcta integración a la vida cotidiana. Finalizado el curso de adiestramiento de perros, el cachorro podrá actuar de forma relajada en ambientes públicos y privados, logrará interactuar con otras mascotas y mantendrá la compostura frente a situaciones adversas, evitando cualquier clase de conflicto.

Para complementar esta formación, Cachorros del Valle también ofrece un servicio completo de consulta veterinaria, el cual puede solicitarse bajo cita individual genérica o especializada. Cada sesión está diseñada para que el médico veterinario y el especialista mantengan controlada la salud de la mascota y puedan actuar de forma preventiva frente a alguna anomalía. Esta compañía también ofrece servicios de cirugía, radiología, análisis de muestra de laboratorio y atención a animales exóticos, los cuales le han permitido posicionarse como una de las veterinarias más reconocidas de la región de Toledo.

Preparar la llegada de la mascota al hogar Las personas interesadas en el programa de formación de adiestramiento para perros o en los otros servicios que ofrece esta compañía, solo deben ingresar a la página web de Cachorros del Valle y comunicarse al número telefónico destinado para atención al cliente. Esta compañía invita a las personas que acaban de acoger a un cachorro como nuevo miembro de su familia, a que programen una clase de adiestramiento y preparen a su perro para vivir en su nuevo hogar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.