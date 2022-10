El sistema de diagnóstico multiespectral permite un mayor control de la miopía

Un equipo de salud óptica se establece en España para aplicar las últimas tecnologías en patologías retinianas, como la detección o control de la miopía.

La empresa GX2 cuenta más de 25 años de trayectoria en la venta y distribución de aparatos para equipar gabinetes de optometría, entre los que destaca este sistema llamado Orión MSI C2010PA Multiespectral.

La marca Thondar es fabricante de esta herramienta ideal para adaptar lentes blandas o personalizar gafas de enfoque.

Máxima precisión en las evaluaciones para controlar la miopía Tanto para el control de la miopía como para el cribado de retina, o para la adaptación de fórmulas visuales, Orión MSI C2010PA se ha convertido en una de las mejores herramientas para la práctica optométrica y oftalmológica. Su sistema multiespectral se basa en la medición de refracción periférica retiniana, con imágenes de fondo de ojo más sensibles y específicas. Con esto, genera resultados de medición del error relativo refractivo periférico (RPRE), que determinan de manera certera el perfil del desenfoque de la retina, al arrojar resultados de máxima precisión óptica y mayor repetibilidad.

Además, el dispositivo multifunción, no midriático y no invasivo, resulta muy fácil de utilizar para el personal cualificado para ello, mediante un software de apoyo exclusivo. Todas las ventajas técnicas-científicas que ofrece este equipo hacen del examen de fondo de ojo multiespectral una oportunidad única de conocer información sobre el desarrollo de la miopía y otras patologías en diversos grados de profundidad. Tales espectros pueden revelar signos tempranos de afectaciones en la retina, superficiales o profundas, que no se pueden apreciar con las cámaras de fondo de ojo tradicionales.

En qué consiste la refracción multiespectral El diagnóstico que arroja Orión MSI C2010PA está fundamentado en la topografía refractiva multiespectral (MRT). En esta, la secuencia de imágenes de fondo de ojo se obtiene mediante una luz espectral LED de diferentes longitudes de onda. Las capturas se comparan y analizan en profundidad, aplicando un algoritmo de desarrollo profundo. Seguidamente, el aparato dibuja los mapas topográficos tomando como referencia la refracción de cada punto de píxel.

El enfoque automático manual permite el reporte de simulación de visión con esquema y curvas de desenfoque, y mucho más, cosa que hace de este equipo uno de los recursos más actualizados para la detección y control de la miopía. Los especialistas interesados en adquirir esta tecnología pueden contactar con los profesionales de GX2 a través de su página web o vía telefónica.

Calidad, agilidad, flexibilidad, cercanía, seriedad, transparencia y credibilidad son los valores que han hecho posible el posicionamiento de esta empresa en el mercado óptico. Además, la compañía respalda a sus clientes con servicio técnico posventa y consultoría permanente para el diseño de un buen gabinete de optometría.