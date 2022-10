Fotografías hechas para reforzar la autoestima de la mujer, por Eva Ortiz Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La fotografía es un arte que permite capturar imágenes de diversos momentos para que puedan permanecer a través del tiempo.

En la actualidad, existen distintos tipos como surrealistas, abstractas, aéreas, artísticas, publicitarias, de autor, de retrato y boudoir. Cada una tiene características especiales, en especial la última, que consiste en un retrato íntimo, sensual y elegante de las mujeres.

Una especialista en dicho estilo es la fotógrafa Eva Ortiz, que desarrolla su trabajo con el objetivo de reforzar la autoestima de las mujeres, logrando que las mismas logren ver sus cuerpos de manera espectacular, con el objetivo de obtener una colección de fotografías sensuales y con un toque sexy.

Eva Ortiz es especialista en fotografía de boudoir Una particularidad que tiene este estilo de fotografías es que es apta para todo tipo de mujer, ya que no exige determinados parámetros físicos específicos. Así, para disfrutar de una sesión no se requiere experiencia previa ni tampoco pertenecer a una franja de edad especial.

Eva Ortiz llama a sus sesiones de fotografía de boudoir La habitación secreta y pretende que cada sesión sea una ocasión única, en la que todas las mujeres puedan sentirse bellas, sin importar si son fotogénicas o no.

Algunos de los objetivos que persiguen este tipo de sesiones son que las mujeres tengan la posibilidad de apreciar sus cuerpos, y que puedan reconocer que nunca dejaron de ser sexys, festejar algunos objetivos que han cumplido, mimarse un poco y documentar la belleza y el crecimiento personal para recordar dichos momentos en los próximos años.

Una fotógrafa con amplia experiencia Acceder a una sesión de fotografía significa depositar la confianza en la persona que está a cargo de capturar las imágenes. En este punto, no solo se valora la calidad de los equipos, sino también la capacidad y experiencia de los fotógrafos.

Justamente Eva Ortiz destaca por su amplia experiencia en diversos ámbitos, que fueron determinantes para que en la actualidad sea una profesional destacada en su sector. En gran medida, eso se debe a mentores como Andrea Belluso, Bella Kotak y Pratik Naik, quienes a través del mundo de la moda le permitieron impulsar una carrera en el ámbito de la fotografía y la asesoría de imagen.

Además, su participación en eventos de moda, como la Madrid Fashion Week, en el área de maquillaje fue clave para iniciar un camino dedicado a obtener retratos femeninos y crecer en el ámbito de las fotos de boudoir.

Con una vida entre Córdoba y Madrid y varios galardones por algunas de sus fotografías, Eva Ortiz brinda un servicio único para las mujeres que buscan lucir su sensualidad y sentirse sexy a través de imágenes elegantes, cuidadas y de calidad.



