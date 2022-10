Clicars, Fútbol Emotion y Leroy Merlín se disputan el premio a Mejor eCommerce 2022

Los ganadores de la 13ª edición, elegidos entre más de 180 candidaturas (un 15% más respecto al año anterior), se conocerán el próximo jueves 3 de noviembre La organización de los eCcommerce Awards 2022, premios de referencia del comercio electrónico en España entregados a las empresas del sector eCommerce en reconocimiento a su aportación en innovación, desarrollo e impulso de la economía digital, ha anunciado a los finalistas que optan a convertirse en las mejores empresas españolas dedicadas al comercio digital de 2022.

Entre el 1 julio y el 20 de septiembre, más de 180 eCommerces presentaron su candidatura en las 11 categorías disponibles. Este año, la organización ha batido récords en las inscripciones, superando en un 15% al año anterior.

Tras la valoración del jurado, la organización de los eCommerce Awards ha dado a conocer los 3 finalistas por cada una de las categorías. Estos aportan una visión global del comercio electrónico, con negocios de múltiples verticales, estrategias y tamaños. Entre los sectores más representados destacan los de mascotas, farmacia, deportes y moda.

Entre los datos más relevantes, la facturación total de todos los proyectos que se han presentado supera los 3mil millones de euros, y 10 tiendas online que superan los 50 millones de facturación. El tráfico anual medio de todos los inscritos roza los 4 millones de usuarios.

Todas las empresas que optan a los premios se muestran optimistas de cara a la previsión de cierre para 2023. De media, los finalistas prevén un crecimiento de su facturación del 15% de media.

Los candidatos que han sido seleccionados como finalistas y que optan a alzarse con el reconocimiento al mejor eCommerce de España para 2022, son:

En la categoría a "Mejor campaña de marketing", que premia las mejores campañas desarrolladas entre el 1 de septiembre de 2021 y el 1 de agosto de 2022: KFC

PcComponentes

Power Planet En la de "Mejor estrategia omnicanal", para las empresas que mejor han sabido combinar su presencia en distintos canales maximizando su negocio: Atmosphera Sport

Castañer

Unisa Europa En la categoría a la "Mejor estrategia de internacionalización", que premiará a quienes mejor hayan adoptado esta filosofía (sea a empresa extranjera en España, o viceversa): Carmina

Emuca

Queralto A la categoría "Mejor Marketplace Native Brand", marcas que nacen al amparo de un marketplace, se posicionan: Cablepelado

Cecotec

Singularu Para la de "Mejor Market Place", se encuentran: ManoMano

Promofarma

Todo Colección Para la categoría de "Mejor eCommerce Sostenible", a la que será premiada como la mejor tienda online enfocada en la sostenibilidad: Ametller Origen

Bolsalea

Freshly Cosmetics En Mejor rookie eCommerce, se premiará a las mejores tiendas online emergentes, creadas desde el año 2019 en adelante: Copyfly

El Asador en tu casa

Estrella Galicia En "Mejor eCommerce Pequeño", se premia a aquellos ecommerce que en su facturación de 2021 fue inferior al millón de euros: El Asador en tu Casa

i>MundoAlfombra

Smileat En la categoría "Mejor eCommerce Mediano", compitieron aquellos ecommerce cuya facturación en 2021 estuvo entre el millón y los diez millones de euros.: Aladina

Atmosphera Sport

Pharmacius Y, por supuesto, al "Mejor eCommerce 2022", galardón principal de la edición y que reconoce al mejor de entre los mejores, optan este año: Clicars

Fútbol Emotion

Leroy Merlín En la categoría al "Mejor directiv@ del año", los tres profesionales finalistas, elegidos por haber llevado al éxito a sus tiendas online, son: Anna Boldú (CEO and co-founder de Platanomelon)

Ismael Labrador (Cofundador y CMO de Tuvalum)

Víctor Juárez (CEO de Mi Tienda de Arte) Los ganadores de todas las categorías se darán a conocer el próximo jueves 3 de noviembre en el Espacio Truss del Wizink Center de Madrid, que también se emitirá vía streaming, a partir de las 19 hs, en los canales de YouTube y Twitch de Marketing4eCommerce.

Todos los formularios recibidos en tiempo y forma fueron valorados por los 39 miembros que conforman el jurado, entre los que se encuentran profesionales de reconocido prestigio en el sector como Alejandro Doncel, CEO de Kschool, Allan Chung, Head of Sales & Marketing de VTEX, Ana Pujana, Product Owner de Motive, Carlos Sánchez, Director comercial de Paycomet, Carmen Álvarez, Marketing Manager Iberia de Channable, Chus Naharro, Consultora y podcaster, Clara Soler, Consultora especializada en Marketing Digital, Cristina Jover, Consultora especializada de Sentido Comunicación, Emilio Márquez, CEO del club de debates y negocios La Latina Valley, Félix Pascual, Head of New Business de Digital 1to1, Jaime Mesa, Consultor eCommerce & No-Code, Javier Valero, Director General de Celeritas, Joan López, Regional VP-Iberia de Mirakl, Jonathan Rambal, General Manager Southern Europe de Checkout.com, Jordi Ordóñez, Consultor ecommerce, ponente y formador, José Antonio Bretones, Director de Crecimiento Internacional de la Empresa y Estrategias de Comercialización del ICEX, José Carlos Cortizo, CMO & Partner de Product Hackers, José Fernández- Álava, Director General de la Asociación de Directivos de Comunicación – Dircom, José María Baños, Partner IP de RSM, José María Ortiz, Director Comercial de Logisfashion España, Llorenç Palomas, CMO de Doofinder, Mar Villanueva, Business Development Directo spain en So Cloz, Mª Ángeles Rodríguez, Subdirectora General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, María Lázaro, Directora General de la Asociación Española de la Economía Digital – Adigital, Marta García, Head of MidMarket Spain and Portugal de Adyen, Mercedes Estrada, CMO de Aplazame, Mercedes Fevre, Consultora, ponente y formadora con ocho años de experiencia en Amazon, Michela Toffali, Chief Marketing Officer Europe de Retail Rocket, Miguel Delgado, Senior Account Executive Spain de Sendcloud, Mónica González, Country Manager de AxiCom, Niels Berg, VP Sales en SeQura, Nuria Castro, New business Director de Tandem Up, Pablo Renaud, Director Académico de M4C Academy, Pol Rodríguez, Co.Founder de Mumbler, Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain, Sergio Simarro, Asesor de MArketing digital & Chief Revenue Officer (CRO) en MagnifiCRO, Soraya García, Directora General Iberia & Latam en Grow by Tradedoubler., Tiziana Tallaro, Directora General de Confianza Online, Rubén Bastón, Director de Marketing4eCommerce, actuará de Presidente del jurado con voz pero sin voto.

Club Ecommerce y Marketing4eCommerce han vuelto a colaborar un año más en la organización de estos premios.

Esta nueva edición cuenta con el apoyo imprescindible de sus patrocinadores. Comienzan por los Gold Sponsors: Adyen, la pasarela de pagos elegida por eCommerces líderes a nivel internacional; Motive, el buscador para eCommerce que respeta la privacidad de tus clientes; y SeQura, el método de pago aplazado para eCommerce.

Así, la herramienta de pagos Aplazame; la solución logística Celeritas; la herramienta de gestión de feeds para eCommerce Channable, la plataforma unificada de pagos Checkout.com; el equipo de asesoramiento legal para empresas RSM; el proveedor de servicios de pago Paycomet; la plataforma de gestión de envíos Sendcloud; la plataforma de marketing de afiliación Grow by Tradedoubler, y la plataforma de comercio digital Vtex serán los Silver Sponsor.

Y finalmente los Bronze Sponsors serán: Doofinder, el buscador inteligente para ecommerce; Kraz, la consultora analítica que combina datos, tecnología y ciencia para construir soluciones creativas a problemas de información complejos; Logisfashion, la compañía de logística textil que ofrece soluciones omnicanal a lo largo de toda la cadena de suministros; Mirakl, plataforma para marketplaces; Retail Rocket, la plataforma de personalización y retención de clientes; y SoCloz, plataforma omnicanal al servicio del comercio unificado.

Se podrá descargar la infografía en el siguiente link