"Esperamos que Reino Unido se mantenga en el camino de la ortodoxia fiscal" Comentario económico de Modupe Adegbembo, G7 economist en AXA Investment Managers, ante la dimisión de la primera ministra Liz Truss

viernes, 21 de octubre de 2022, 09:04 h (CET) “Liz Truss ha dimitido como Primera Ministra tras sólo 45 días en el cargo, lo que la convierte en la Primera Ministra británica que menos tiempo ha estado en el cargo. Además de la duración de su servicio, el mandato de Truss será recordado por la "Trussonomics", el nefasto experimento de vastos recortes fiscales sin financiación que se disfrazó de reforma por el lado de la oferta.

El ahora infame evento fiscal del 23 de septiembre desencadenó semanas de agitación en la política y los mercados, y en última instancia la desaparición de Truss. La sustitución de Kwasi Kwarteng por Jeremy Hunt como canciller la semana pasada contribuyó a disipar los temores del mercado, pero el brusco giro de las políticas de Truss por parte del nuevo canciller acabó por hacer insostenible su posición.

Los acontecimientos de las últimas horas, como la salida de la ministra del Interior, Suella Braverman, la incertidumbre sobre el estatus de la jefa de la bancada, Wendy Morton, y la controversia sobre la votación de los Comunes sobre el fracking, pusieron de manifiesto la pérdida de control de los elementos más básicos del gobierno y aceleraron lo inevitable.



A pesar de las importantes implicaciones políticas de los acontecimientos, no estamos convencidos de que vayan a tener un impacto económico material a corto plazo. El curso actual de la política fiscal parece que va a continuar, ya que el canciller Jeremy Hunt se ha descartado a sí mismo y se espera que el presupuesto tenga lugar el 31 de octubre, por lo que esperamos que el gobierno del Reino Unido se mantenga en el camino más probado de la ortodoxia fiscal. A medio plazo, aún deben resolverse cuestiones más amplias relacionadas con experimentos anteriores que desestimaron las realidades económicas, a saber, abordar el protocolo de Irlanda del Norte y llevar a cabo el Brexit. Pero por ahora, los rendimientos de los gilts a 10 y 30 años han bajado por la evolución de los acontecimientos del día.

En su discurso de dimisión, la primera ministra confirmó que el partido intentaría nombrar a un sucesor en una semana y se prevé que lo haga antes del 28 de octubre. Antes de su dimisión, se esperaba que la elección del líder se agilizara pasando por encima de los miembros, pero Sir Graham Brady sugirió posteriormente que los miembros del partido seguirán siendo incluidos en el proceso y los informes actuales sugieren que los miembros del partido conservador serán votados a través de una votación en línea. La ejecutiva del Comité 1922 tiene previsto reunirse esta tarde para acordar las reglas del concurso de liderazgo. Rishi Sunak, Penny Mourdant, Suella Braverman, Ben Wallace y el ex diputado Boris Johnson han sido sugeridos como posibles candidatos al liderazgo. Aunque en el momento de escribir este artículo, ningún candidato había anunciado oficialmente su intención de presentarse. Rishi Sunak lidera las apuestas para convertirse en el próximo primer ministro, seguido de Penny Mourdant y Boris Johnson. Una cuestión clave será si alguno de ellos puede unificar a un partido cada vez más dividido; esto puede ser clave para Sunak, anterior favorito de los diputados, y sin duda lo sería para Johnson. El espíritu de unidad también puede dar lugar a la aparición de otro candidato en los próximos días.

Constitucionalmente, los conservadores tienen un mandato para liderar hasta enero de 2025 y es difícil ver un camino por el que los diputados tories individuales renuncien a ello. Sin embargo, seguirán existiendo dudas sobre la legitimidad democrática del nuevo primer ministro, el tercero en cuatro meses y el segundo que asume el cargo sin elecciones generales. El sistema parlamentario del Reino Unido no exige unas elecciones generales para cambiar de Primer Ministro, pero dirigirlo sin un mandato público dejará al nuevo jefe del Ejecutivo y a su partido en una situación de vulnerabilidad, sobre todo si la oposición pública es tan elevada en la actualidad.

Dada la ventaja histórica que el partido laborista tiene sobre los conservadores, con una reciente encuesta de YouGov que estimaba que los laboristas estaban 28 puntos por delante de los conservadores, seguimos pensando que habrá una fuerte resistencia a unas elecciones en el partido conservador a corto plazo, pero el cambio de liderazgo podría adelantar la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas a 2023".

