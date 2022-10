¿Qué es ASNEF y cómo dejar de aparecer en el fichero? Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de una persona que tiene una deuda con una compañía telefónica y la incluyen en un fichero de morosos. No solo las deudas de este tipo pueden hacer que una persona figure en un fichero, también puede producirse un impago de una hipoteca o de un crédito que lleve a la “lista negra”. En este post, Libertad Sin Deudas habla sobre qué es ASNEF, cómo saber si una persona ha sido incluida en ASNEF y de qué forma salir del fichero.

¿Qué es ASNEF? Las siglas ASNEF significan Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. ASNEF es uno de los ficheros de morosos más amplio que existen en España. Este es un fichero en el que tanto entidades financieras, como empresas de telecomunicaciones, de seguros, de suministros y otras, pueden incluir a los morosos.

El fichero es titularidad de ASNEF-EQUIFAX Servicios de Información sobre la Solvencia y Crédito S.L. y su finalidad, por lo tanto, es la de aportar seguridad en el ámbito de las transacciones mercantiles, prevenir la morosidad y valorar la solvencia patrimonial de las personas físicas y jurídicas.

Las entidades que participan en ASNEF pueden pertenecer a sectores como: banca, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, entidades de renting, transporte, telecomunicaciones, editoriales y alimentación, entre otras muchas. El requisito para que estas entidades puedan participar en ASNEF es que formen parte de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, de la Asociación Española de Factoring y de la Asociación Española de Leasing.

¿Para qué se utiliza ASNEF? Cuando una persona solicita un préstamo o un crédito a un banco, la entidad coteja su solvencia y, una de las cosas que hace para conocerla es consultar el listado de ASNEF. Si una persona aparece en el fichero será complicado que consiga que le concedan un préstamo o crédito y si lo hacen le ofrecerán intereses elevados para compensar el riesgo.

Por lo tanto, si se quiere solicitar financiación a un banco, es aconsejable consultar el fichero de ASNEF y cotejar si figuran datos sobre la deuda para poder realizar las gestiones y salir del fichero.

¿Cómo saber si una persona está en ASNEF? Lo primero que se debe considerar es que cuando una empresa incluye a un deudor en ASNEF, tiene la obligación de notificarlo al deudor mediante correo ordinario en un plazo de 30 días. En la notificación figurará un número de referencia con el que el deudor podrá entrar en la página web de ASNEF y ver los detalles de la deuda.

En el caso en que una persona tenga la sospecha de que la han incluido en ASNEF y no se lo han notificado, puede enviar un correo electrónico a ASNEF o llamar por teléfono y solicitar los datos de la deuda.

¿Cómo salir de ASNEF? Sabiendo lo que es ASNEF y cómo saber si una persona está en el fichero, también es importante considerar que existen varias formas de salir del fichero de ASNEF. Son las siguientes:

Pagar la deuda. Abonar la deuda pendiente de pago a la empresa acreedora es la forma más sencilla de salir de ASNEF. Dicha empresa, una vez comprobado el pago, debe ordenar la cancelación de los datos del deudor en el fichero.

Reclamar a la empresa acreedora si se trata de un error. Puede ocurrir que se incluya a una persona en ASNEF por un error o que esa persona no esté de acuerdo con la cuantía de la deuda. En este caso, es necesario esperar a que se solucione la reclamación ante la empresa para que se cancelen los datos.

Cotejar el plazo de tiempo. Con base en la ley, es posible salir de ASNEF sin pagar, en el caso en que hayan transcurrido cinco años desde que se incluyó la deuda en el fichero.

Si las deudas son muy elevadas y los acreedores incluyen al deudor en ASNEF u otro fichero de morosos, es importante contar con el asesoramiento y la ayuda de un abogado experto en cancelar deudas y en la ley de Segunda Oportunidad. Volver a comenzar desde cero y eliminar las deudas es posible.



