Bouret Clinic, Premio Nacional Tratamientos Dermocapilares Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 13:54 h (CET)

La clínica liderada por la Dra. Angélica Bouret se hizo con el premio al Líder en Tratamientos Dermocapilares.

Bouret Clinic es una clínica dermatológica, de medicina estética y trasplante capilar. Pero este último, el trasplante capilar, es, sin duda, uno de los tratamientos estrella reconocidos por el 100 % del público atendido, a través de sus testimonios, de su expansión boca-oreja y de la lista de espera que va aumentando día a día.

“Uno de nuestros principales objetivos es potenciar la belleza, teniendo en cuenta para ello a la persona en su totalidad. Como decían desde la antigüedad mens sana in corpore sano. Todo comienza con un estudio exhaustivo de cada paciente que, para empezar, va a obtener un diagnóstico, no genérico, sino hecho a su medida. Así nos aseguramos que en todo momento va a tener el mejor tratamiento para él o ella”, explica la Dra. Angélica Bouret, CEO y directora médica de Bouret Clinic.

La diferencia está en los detalles En Bouret Clinic, como en cualquier otro lugar calificado con cinco estrellas, destacan por sus peculiaridades y detalles, tanto con los pacientes como con el espacio. Así, la Dra. Bouret, destaca un detalle de su trabajo. “Como dermatóloga tricóloga me preocupo en realizar un buen diagnóstico médico para obtener los mejores resultados en los diferentes tratamientos”, comenta.

Si se cita su tratamiento estrella, también los detalles son importantes. Se puede hablar de su unidad capilar, que cuenta con un equipo de 5 personas con más de 10 años de experiencia en trasplante capilar, y que se caracteriza por el cuidado exhaustivo de cada unidad folicular para asegurar la supervivencia del folículo, y un seguimiento de 365 días, para, así, garantizar el éxito del trasplante.

Al mismo tiempo y hablando en este caso de medicina estética, se puede destacar que en Bouret Clinic son pioneros en algunos tratamientos. Un ejemplo de ello es la Hidrolipoclasia aspirativa, “que es un tratamiento no invasivo con el cual podemos eliminar hasta 3 litros de grasa en una única sesión usando solo anestesia local y sin baja laboral. Así es mucho más rápida la recuperación que con otras técnicas y el paciente puede salir por su propio pie el mismo día”, concreta la Dra. Angélica Bouret.

Estos detalles, que han convertido a Bouret Clinic en una referencia en su sector, es lo que también lo han llevado a alzarse con el reconocimiento del premio al Líder en Tratamientos Dermocapilares. Un premio que, como explica la Dra. Bouret, “es, para nosotros, el resultado de muchos años de dedicación, esfuerzo y entrega. Y todo ello se refleja en la felicidad, mejora de salud y autoestima de cada paciente que hemos tratado”.

De cara al futuro, los planes de Bouret Clinic no distan del camino que han seguido hasta ahora, de hecho, siguen la misma línea, que no es otra que la de seguir recreando un sueño hecho realidad que se expande, que crece a nivel nacional e internacional y que está pendiente de cualquier innovación científica para ofrecerla a sus pacientes y en su beneficio. “Queremos seguir potenciando la belleza saludable y conseguir esa sonrisa con la que habitualmente salen los y las pacientes de nuestra clínica”, concluye la Dra. Angélica Bouret, CEO y directora médica de Bouret Clinic.

Información de la empresa Bouret Clinic nace de un sueño en el que conjugar técnicas ya existentes y otras innovadoras para conseguir una clínica de medicina estética y tratamiento capilar de cinco estrellas. Desde el principio, se propusieron que esto no pudieran disfrutarlo solo unos cuantos privilegiados. Todos y cada uno de los pacientes son tratados con guante blanco. La alta profesionalidad de cada trabajador los caracteriza. Como resultado, el paciente se siente en su segunda casa. Una casa llena de lujos y detalles que hacen de su estancia una experiencia muy agradable, en un ambiente en el que se respira armonía, profesionalidad y saber hacer. Y, por supuesto, manteniendo su objetivo, que es conseguir el mejor de los resultados en cualquier tratamiento.



