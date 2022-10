El software RRHH y Nóminas de tugesto es un modelo 100 % SaaS en la nube y sin licencias

Contar con una buena gestión de los recursos humanos de la empresa es de vital importancia para que la misma funcione de manera óptima.

Por ello, hoy en día, ha surgido la figura del software de recursos humanos y nóminas para ayudar a eliminar tareas que pueden ser automatizadas y así permitir al departamento de recursos humanos de las empresas trabajar en otras tareas que les requieran más tiempo y esfuerzo.

Este es el caso de tugesto, una empresa dedicada a las soluciones online que ofrece un software RRHH y nóminas 100 % remoto con una oferta muy completa.

Una solución para nóminas El software de recursos humanos y nóminas busca simplificar las tareas del departamento de RRHH de las empresas, al eliminar tareas que se puedan automatizar para que este departamento pueda centrarse en las tareas estratégicas del capital humano. Mientras más automatizadas estén las tareas administrativas del departamento, más tiempo dispondrán los empleados para ayudar al resto de unidades de negocio, aumentando la eficiencia del funcionamiento de la empresa.

tugesto se caracteriza por ofrecer tecnología 100 % cloud, es decir que todos los procesos realizados a través de su plataforma son gestionados en la nube. Como consecuencia, sus clientes no requieren poseer servidores propios ni nuevos sistemas de red, al no ser un software on premise. Lo único que necesitan los clientes de tugesto para gestionar sus RRHH y nóminas son dispositivos con acceso a un navegador online y una conexión a internet.

Asimismo, tugesto se asegura de que el cliente no tenga a su cargo el mantenimiento de la infraestructura. Ello es tarea de la empresa proveedora del software, que posee un equipo de desarrollo encargado de actualizar y mantener el Software as a Service o SaaS, nombre con el cual se conoce a esta modalidad de desarrollo de software.

¿Qué beneficios ofrece el modelo SaaS de nóminas de tugesto? Con el modelo SaaS de software RRHH y nóminas de tugesto, el cliente no debe abonar ningún tipo de licencias ni implantación. Por ende, el único pago que debe realizar el cliente es el de aquellos servicios que efectivamente utilice. Esto da acceso al cliente al asesoramiento de expertos laborales ilimitado y diario, lo cual diferencia a tugesto de otras empresas en el mercado.

El cliente obtiene el software como servicio o SaaS bajo la modalidad de pago por uso, servidores en la nube y dedicados gestionados por la empresa, acceso a un firewall perimetral para proteger los datos y el cumplimiento de la normativa de protección de datos vigente en la Unión Europea.

La solución de tugesto se impone como una opción a considerar dados sus altos beneficios, ya que el software RRHH y nóminas que ofrecen está acompañado de asesoramiento profesional sin cargo extra. Además, tugesto se encarga de todo lo relativo al funcionamiento del sofware y su seguridad, permitiendo que sus clientes puedan confiar todas las tareas relativas al mismo en sus manos.