El MagicMuseum By Yunke vive una temporada de éxito en este 2022

jueves, 20 de octubre de 2022, 10:06 h (CET) El museo de magia del Mago Yunke está situado en Peñíscola y, tras unos años difíciles de pandemia, vive en 2022 una temporada exitosa alcanzando una ocupación del 90% en shows y del 65% en las visitas al museo La pandemia vivida recientemente provocó la imposición de muchas restricciones que derivaron en la paralización de actividades que se realizaban anteriormente con asiduidad. Con el paso del tiempo, la mejoría de la situación ha permitido el levantamiento de dichas restricciones y han posibilitado la reactivación de las actividades culturales como, por ejemplo, las visitas a los museos.

El MagicMuseum By Yunke situado en Peñíscola es un claro ejemplo de que la eliminación de estas restricciones ha permitido que los ciudadanos vuelvan a visitar museos de forma masiva. En palabras del Mago Yunke: "Estamos muy contentos con la temporada que estamos viviendo en este 2022. Es el sexto año en el que el museo está abierto y, tras pasar por una pandemia en los cuales hemos vivido dos años muy difíciles, este está siendo el mejor año".

El museo está viviendo una temporada totalmente exitosa, pues las cifras de ocupación se sitúan entorno al 90% y al 75% en lo que respecta a shows en vivo y visitas al museo respectivamente. "Se nota mucho que la gente tenía muchas ganas de volver a la normalidad para pasearse por las calles de Peñíscola, ir a la playa y, como no, hacer turismo cultural visitando el museo para conocer la historia de la magia y disfrutar de los espectáculos por la noche", señala Yunke.

Tras 25 años creando magia por todo el mundo, Yunke y su equipo decidieron crear el MagicMuseum By Yunke con la finalidad de ofrecer a todas las personas que pasan sus vacaciones en la ciudad de Peñíscola una experiencia única.

El museo cuenta con piezas de coleccionista muy solicitadas dentro del mundo de la magia. Se pueden encontrar y conocer los misterios y secretos mejor guardados por algunos de los más ilustres magos de todos los tiempos, como las fascinantes ilusiones con autómatas de Robert-Houdin, "La Cámara de Tortura China" de Harry Houdini o los trucos de Howard Thurston, quien era capaz de aserrar mujeres por la mitad y hacer levitar a sus asistentes por encima del escenario.

Además, muchas noches el museo ofrece la posibilidad de ver espectáculos de magia a cargo de los mejores magos españoles. Estos shows buscan hacer disfrutar desde los más pequeños de la familia hasta los más mayores. Entre los magos que han actuado en el MagicMuseum By Yunke se encuentran el propio Yunke, el mago Jorge Blass, la maga Patricia Ferrero o el mago Jandro.

"El asombro que produce la magia se duplica al entrar en el museo. Yo pensaba que sería un sitio chiquitito hecho con mucho amor y con alguna foto, pero me he encontrado con una catedral de la magia donde se puede ver magia por todas partes. Además, hecha con conocimiento y amor. Por tanto, se siente como un lugar asombroso, maravilloso y la palabra que lo puede definir perfectamente es mágico", afirma el mago Juan Tamariz sobre el museo.

El precio de las entradas va desde 8€ hasta 16€ y pueden comprarse en la web del museo.

