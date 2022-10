Senolytic Platinum, de Comdiet Roig Laboratorios, contribuye a prevenir el envejecimiento Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El envejecimiento consiste en un proceso biológico que acelera el proceso de oxidación de las células del cuerpo modificando su composición natural hasta convertirlas en células senescentes.

Dicho desgaste aumenta el riesgo de padecer patologías como la artrosis, las cataratas, la resistencia a la insulina o la neurodegeneración. Por ello, es indispensable implementar hábitos saludables ligados a la alimentación, la calidad de sueño y la actividad deportiva. También es conveniente suplir al cuerpo de un senolítico natural como Senolytic Platinum, cuya fórmula ha sido desarrollada por Comdiet Roig Laboratorios.

La prevención del envejecimiento celular La senescencia celular está estrechamente vinculada con el envejecimiento del cuerpo y la aparición de enfermedades ligadas al paso del tiempo. Se trata de una etapa irreversible en la que la célula ralentiza su capacidad proliferativa, pese a que sigue estando activa metabólicamente. El daño oxidativo ocurrido en dichas células es el principal causante del envejecimiento y, por consiguiente, de buena parte de las molestias que tienen lugar en el organismo.

Aunque se trata de un periodo irremediable de la vida que ocurre con mayor frecuencia en las personas de edad avanzada, la senescencia puede tratarse con senolíticos, productos que tienen un efecto diana sobre este tipo de células en particular. Su acción es efectiva porque promueven la erradicación de estas y estimulan la creación de un tejido más joven. Dicho factor es muy importante porque las células envejecidas pueden acumularse en cualquier órgano y las propiedades de los senolíticos como Senolytic Platinum permiten que sus efectos se evidencien en todos los órganos, incluso en el sistema nervioso central debido a que pueden traspasar la barrera hematoencefálica del cuerpo.

Senolítico para el rejuvenecimiento celular con ingredientes de calidad Senolytic Platinum elimina las células senescentes responsables del envejecimiento, protege a las células del daño oxidativo y reduce el riesgo de padecer enfermedades vinculadas al envejecimiento. Lo anterior se debe a sus ingredientes de calidad, como la fisetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y neuroprotectoras que aumenta los niveles de energía celular.

La fórmula de este senolítico se complementa con quercetina, té negro, vitamina C, vitamina B3 y bromelina, componentes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune y neutralizan los radicales libres.

El producto está avalado por expertos de gran prestigio y está indicado para personas a partir de los 35 años, ya que esta es la edad en la que empieza a mermar la reparación celular. Aunque también puede tomarse desde los 15 para prevenir algunas alteraciones celulares. Su dosis recomendada es de 1 a 2 cápsulas diarias antes de las comidas. Asimismo, puede consumirse de forma intermitente por periodos que pueden oscilar entre 3 meses de ingesta y 3 de descanso, ya que no tiene ningún riesgo para la salud.

Los efectos del tratamiento con Senolytic Platinum se evidencian durante los primeros meses y pueden prolongarse si se mantiene su consumo de acuerdo a las particularidades de cada persona.



