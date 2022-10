Aqua Family Plus explica todo lo que hay que saber sobre las duchas coreanas y sus beneficios

La ducha no es solo parte de la rutina de higiene, sino que con los elementos adecuados puede convertirse en un ritual relajante y beneficioso para la salud.

Desde disciplinas como la aromaterapia hasta la aplicación de cabezales de ducha especiales para filtrar los iones que provocan beneficios en el organismo, existen muchas maneras de aprovechar la ducha como una aliada del bienestar. Por ello, desde Aqua Family Plus comparten los ducha iónica beneficios.

El agua como protagonista Desde Aqua Family Plus, cuentan con 20 años de experiencia en filtrado de agua y promueven un estilo de vida que implique el consumo de agua potable sin la necesidad de comprar botellas de plástico. El consumo de botellas de agua produce efectos nocivos no solo para el medio ambiente (ya que se producen toneladas de plástico al año a estos fines, que luego terminan en la basura y no siempre son recicladas), sino que también es contraproducente para el bolsillo, a causa de que se estima que una persona gasta entre 400 y 500 euros al año en agua embotellada.

Esta empresa promueve el uso consciente del agua, de manera que también sea beneficioso para sus clientes. Por ello, en Aqua Family Plus ofrecen cabezales de ducha coreana que permiten convertir la ducha en un spa saludable de aromaterapia con materiales naturales. Los mismos poseen un efecto antibacteriano y anticloro y componentes con amplios beneficios para la salud, como aceite de oliva, carbón activo natural, leche y cactus.

Los beneficios de la ducha iónica En Aqua Family Plus, ofrecen cabezales iónicos, los cuales contienen filtros en forma de esferas minerales que purifican el agua mediante la emisión de iones negativos. De esta manera, se regula el pH del agua y se absorben los restos de cal y metales pesados que el agua corriente posee. Los cabezales de Aqua Family Plus están ideados para sumar a los beneficios de la ducha iónica aquellos de la aromaterapia, ofreciendo filtros que combinan ambas disciplinas.

Además, los iones negativos que filtra la ducha iónica poseen amplios beneficios para el organismo. Entre ellos, puede mencionarse que mejoran los problemas respiratorios y aumentan el bienestar general del organismo. Esto tiene como resultado una disminución en la fatiga y los dolores musculares a causa de su efecto analgésico. Adicionalmente, como consecuencia de la mejoría general en la salud de las personas, se disminuyen los problemas digestivos, la ansiedad y la piel.

Los cartuchos y filtros de Aqua Family Plus son una excelente opción para mejorar la salud general y aprovechar los beneficios de la aromaterapia en simultáneo y sin hacer un esfuerzo extra, sino simplemente tomando la ducha de cada día.