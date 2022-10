"Tour de la belleza y Salud otoño 2022" organizado por Pilar Carrizosa: Lo orgánico ya no es moda sino una necesidad Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 14:18 h (CET) España es el 5º destino de Europa y el 11º del mundo en turismo de salud, recibiendo cada año a más de 140.000 turistas extranjeros en busca de todo tipo de tratamientos donde las tendencias apuntan a un claro giro hacia el mundo orgánico, que ya se ve como una necesidad y no una moda Con este dato el "Tour de la Belleza y Salud otoño 2022" organizado por la Periodista y Escritora experta en Lifestyle, Pilar Carrizosa, presentó las novedades más candentes en un viaje por las tendencias unisex en cuidados para la piel generadas por las tierras que lo producen desde la sostenibilidad, ITV reparación y un claim con mensaje: la belleza del futuro es la "belleza inteligente, orgánica y sostenible" se presento en un espacio healthy Sello Europeo "Stay Green"; el Hotel H10 Villa de la Reina de Madrid, donde cultura, armonía y respeto al Medioambiente fueron los protagonistas de los nuevos criterios del bienestar.

Frutos de la Naturaleza en 5 versiones

1. Polaar. A partir de plantas del Ártico, realiza sus productos de forma natural y Cruelty Free. Novedad: La Crema Revitalizante de Noche que elabora a partir de un Alga Boreal misteriosa y protegida que vive en las oscuras profundidades del Océano Glacial. Lo curiosos es que sintetiza un alto nivel de fitomelatonina, la versión vegetal de la melatonina, responsable de la regeneración celular nocturna. ( www.polaar.com) Propiedades con superpoderes: descongestionantes, calmantes y revitalizantes y junto con las esencias de la Flor Siempreviva, rica en beta endorfinas y elementos nutritivos, regeneran y revitalizan en profundidad la piel estresada y deshidratada. Noche tras noche, las toxinas se eliminan y la piel está más tersa y recargada de oxígeno. Textura rica, cremosa y aireada penetra rápido en la piel dejando un acabado mate. Su fragancia hechizante proporciona una experiencia relajante y placentera para los sentidos, preparando la piel para el ritual del sueño. Contiene principios activos naturales recogidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

2. Ella Bache natural y Cruelty Free, elabora sus productos desde hace 80 años pioneros en el mundo orgánico presentando ahora su novedad: el Super Serum Micro Filler + Ridoki de piedra Obsidiana inspirada en las técnicas dermoestéticas de microrelleno cutáneo. ( https://www.ellabache.es/ ). El Suero Micro Filler rellena visiblemente las arrugas, reafirma la piel y regenera los tejidos gracias a la combinación de sus ingredientes activos extraídos directamente de dos Super alimentos: Maca Pro-Colágeno y micronutrientes de Espirulina. Maca Pro-Colágeno estimula el crecimiento de los fibroblastos y su metabolismo celular, así como la síntesis de colágeno tipo I hasta un +118 %. Reafirma el tejido, aporta energía y regenera la piel. Micronutrientes de Espirulina un Superalimento (vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, péptidos, ácidos grasos…) que reconstruye la piel estimulándola para aumentar la fabricación de sus propias proteínas. El Ridoki eléctrico, combina la piedra de Obsidiana antiedad con la tecnología de microvibraciones para una mayor eficacia antiarrugas y una firmeza más visible.

3. Ecopozo lanza su mensaje: "transformar de forma ecológica los beneficios de esta tierra de manera tradicional y respetuosa con el medio ambiente". Novedad: Sérum bifásico reafirmante con vitamina C, con acción tensora del óvalo facial. Cuenta con la acción del CBD, ácido hialurónico, colágeno marino y coenzima Q10, como principales activos. A ellos se une el efecto de los aceites naturales de semilla de cáñamo, jojoba, argán, rosa mosqueta y aloe vera, que combinados con extractos de cúrcuma y caléndula, consiguen un efecto conjunto de firmeza y flexibilidad. Resultado: Potente antioxidante que hidrata, ilumina, da elasticidad y suavidad y mejora el tono y textura de la piel.( https://www.ecopozo.com/ ) El poder nutritivo del CBD, además estimula la producción de queratina y de enzimas citoprotectoras que reducen el estrés oxidativo. El extracto de la centella asiática regenera por su alto contenido en alcaloides y saponinases. Propiedades: Aceite de arroz, rico en vitamina A y E, estimula la división celular y formación de colágeno. Su contenido en fitoesteoles le confieren propiedades calmantes y relajantes y reactiva la microcirculación sanguínea además de reducir la hinchazón en los párpados y bolsas.

4. MILA BONIS. Natural, con biotecnología, sostenible y española. Novedad: Crema de noche oleonutritiva (apta para día y embarazadas). Repara, reafirma, y nutre. Para piel seca, madura o dañada, 99,99% ingredientes de origen natural (ISO 16.128). Textura: bálsamo sin sensación grasa (https://milabonis.es ). Activa la regeneración celular, minimiza arrugas, ilumina, recupera tonoy elasticidad, mejora la apariencia del porogracias a su alta concentración de activos naturales con eficacia demostrada clínicamente: Factor de crecimiento (GF): Alternativa vegetal a los retinoides vegetales 4 veces más potente que el Retinol potenciador de colágeno I y sin contraindicaciones. Aceite de KahaiTM ecológico: firmeza, hidratación. Antioxidante. Activa la producción de colágeno y elastina. Rico en Retinol, Vitaminas E y F. Aceite de Babasú ecológico: tacto sedoso, regenera y nutre. Manteca de Karité ecológica: Vitaminas A y E y ácidos grasos esenciales, antiinflamatoria y absorbe parte de la radiación UV. Aceite de Almendras dulces ecológico: Calma, reepiteliza y suaviza. Regula el manto cutáneo (mejor función barrera) y aporta un efecto antiinflamatorio. Aceite de Jojoba ecológico: Revitaliza yforma una capa protectora porosa que controla humedad y secreción sebácea. Aloe Vera ecológico: hidratante, reepitelizante. Vitamina E: antioxidante. En 28 días el 85% de las personas percibe una reducción de media del 19,4% de la profundidad de las arrugas. Sus activos principales han demostrado una reducción de arrugas de hasta un 45%, un 42% más de luminosidad, y acción reafirmante hasta un 41%.

5 Estrella Negra crema facial concentrada y restauradora de Emocosmética. Entre sus más de 30 activos, el polvo de Diamante Negro consigue un efecto instantáneo y perdurable en el tiempo con efecto Lifting & Flash Natural. Formulada con más piedras preciosas (Oro y Platino), un concentrado de Trufas, Células Madre vegetales, Hongos para la reparación del ADN y Vitaminas, hacen que se convierta en un cosmético que reúne los tesoros más raros y valiosos de la naturaleza (https://emocosmetica.com). Utiliza además un innovador sistema de entrega de partículas de Diamante Negro (microesferas que penetran en la capa dérmica más profunda ), para transportar ingredientes esenciales que restauran y regeneran el rostro. La acción iluminadora, energizante y estimulante del diamante reforzado por la potencia de la trufa negra, aumenta entre un 36% y un 46% la vitalidad celular con efecto flash natural inmediato, mantenido en el tiempo (no es un efecto fantasma como las siliconas químicas), sino que responde de manera inmediata a la energía que reciben las células cutáneas. Resultado: firmeza, luminosidad, elimina signos de fatiga, mejora líneas de expresión. Textura: Sedosa, vigorizante, redefine el contorno facial.. Además, incorpora TENS’UP™, novedosa patente natural, con efecto lifting. Entre sus otros principios activos figuran los Hongos Shitake, Reishi y Maitake. Liquen de Islandia o Camu-Camu.

Miscelánea de "sentido y sostenibilidad"

Los espacios que crean armonía están de moda y ya son una necesidad. Ese es el caso del hotel H10 Villa de la Reina Boutique Hotel que se muestra en medio de un ambiente de relax y Sello Europeo Stay Green combinando cultura y arte entre elementos clásicos con otros más actuales, obra del interiorista Lázaro Rosa Violan (www.hotelh10villadelareina.com). Disfrutar de su biblioteca en el Lobby Bar invita al relax mientras saboreas un café de caramelo o Frambuesa o bien una selección de Cócteles & Snacks, los fines de semana se realizan actividades como música en vivo y talleres como Art& Wine. Las habitaciones ofrecen amenities especiales de Rituals, cafetera Nespresso , albornoces y zapatillas además de proponer 5 tipos de almohadas: cervical, tacto, pluma, látex, active y firmeza para hacer tu estancia más agradable. Destacada es su conciencia sostenible: eliminan los envases de un solo uso de plástico por alternativas biodegradables, reciclan residuos diariamente y se invita al consumo responsable de agua.

