¡Iván Sosa gana Le Tour de Langkawi! ​Movistar Team cierra su 2022 por todo lo alto Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 13:34 h (CET)

El colombiano, respaldado por un joven y brillantemente organizado conjunto azul, logra su segunda ronda por etapas del año en Malasia y da al equipo español la victoria en su última carrera del año por primera vez desde 2013.



En Asia, como en aquel ya lejano 2013 en que los telefónicos se alzaron 'in extremis' con el título de mejor equipo del mundo merced al éxito de Beñat Intxausti en el Tour de Pekín, Movistar Team cierra su campaña 2022, la cuadragésimo tercera de su trayectoria en el pelotón, con un triunfo en una ronda por etapas. Iván Sosa, uno de los nombres más destacados del cuadro azul esta campaña, lo ha hecho posible alzándose con la victoria en el 26º Le Tour de Langkawi.

Respaldado por un jovencísimo plantel -Mathias Norsgaard (25 años), Vinícius Rangel (21), Matteo Jorgenson (23), el aguerrido sprinter Max Kanter (24) y un Einer Rubio (24) que terminó quinto en la general- y la experiencia de Pablo Lastras, Sosa sacó todo el partido a su victoria del pasado jueves en Genting Highlands y contuvo los ataques del pelotón en las complicadas dos últimas jornadas en Kuah, plagadas de ataques, para lograr su segunda general del año tras la Vuelta a Asturias.

Movistar Team termina así con 46 victorias -las 19 de su plantel masculino y las 27 del brillantísimo cuadro femenino- una campaña de enorme desgaste y sufrimiento, pero tras la cual, por méritos deportivos propios, podrán seguir luchando en lo más alto en el futuro. Un esfuerzo que merece el reconocimiento no solo de sus deportistas, sino de todo el staff que fuera de los focos ha puesto toda su energía en sostener el pabellón de un equipo que quiere seguir escribiendo su historia.

DECLARACIONES / Iván Sosa:

"Hoy, más que un día nervioso, ha sido una jornada muy rápida y dura. Se ha hecho muy complicado controlar porque los corredores que iban en fuga eran muy fuertes y tener la carrera controlada ha sido duro. Los rivales no nos han hecho nada sencillas las cosas. Por eso sabe aún mejor esta victoria.

Sobre todo, agradecido con todos los compañeros del equipo y el staff por todo el apoyo durante estos días desde que logré vestirme con esta camiseta. Han sido días complicados, en los que el pelotón, como digo, no nos lo ha puesto nada sencillo, pero hemos podido cerrar este 2022 de la mejor manera posible, logrando un segundo título y con la mejor energía para lo que viene en las próximas temporadas, después de una campaña difícil.

Ahora tengo que pensar en recuperar, pero esta moral que nos da el triunfo ayudará mucho. Y poder mantener viva esa tradición de ganadores colombianos aquí en Asia también resulta muy bonito". Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

