Implika: los alumnos sénior apuestan por las competencias digitales Centro de FP referente a nivel nacional se posiciona como líder en empleabilidad a través de su Agencia de Colocación Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 13:05 h (CET)

La esperanza de vida se alarga cada vez más y con ella lo hace también la vida laboral de las personas. Esto, unido al auge de la economía digital y a un mundo en el que los cambios tecnológicos se suceden cada vez más rápidamente, está llevando a muchos trabajadores sénior a apostar por la formación continua y el reskilling para mantenerse competitivos a nivel profesional.

La formación continua ya no es una opción

“El entorno laboral es cada vez más cambiante y simplemente ya no es una opción pensar que con la formación que adquirimos en la adolescencia y la primera juventud va a bastar para mantenernos competitivos a lo largo de las décadas. Las personas lo saben y lo detectamos cada vez más en Implika: alumnos sénior que quieren actualizar conocimientos o incluso abrir nuevos horizontes profesionales en un sector nuevo”. Así opina Zigor Maritxalar, CEO y fundador de los centros de FP Implika, referente a nivel nacional en formación y capacitación para el empleo.

Sin embargo, esta es una tendencia todavía incipiente y que puede marcar la diferencia para las personas que emprendan el camino de la formación a partir de los 45 años. Datos del Ministerio de Educación señalan que España ocupa el puesto 63 en cuanto a formación de trabajadores.

La formación continua simplemente no entra en la dinámica de la mayoría de las empresas y profesionales. La nueva ley de Formación Profesional intenta rellenar este hueco facilitando la certificación de las competencias adquiridas y promoviendo los módulos formativos para profesionales en activo o desempleados.

Competencias digitales, la asignatura pendiente

La pandemia del COVID-19 aceleró una tendencia que ya lleva años de recorrido, al poner de manifiesto hasta qué punto las tecnologías digitales se han vuelto esenciales para permitir la continuación la vida laboral.

Los perfiles con conocimientos digitales son cada vez buscados con mayor intensidad en el mercado laboral, y aquí hay a la vez una oportunidad y un riesgo importante para los trabajadores senior. Las competencias digitales pueden marcar la diferencia entre mantenerse competitivo o perder progresivamente la empleabilidad, ver rebajado el nivel laboral y acabar siendo expulsado del mercado por haberse quedado obsoleto.

Implika: alumnos 100% digitalizados

Por este motivo, para afrontar la nueva realidad laboral, todos los alumnos de Implika reciben formación en habilidades digitales. “Se trata de un módulo diseñado para fortalecer su confianza en el uso de las nuevas tecnologías y para ayudarlos a explotarlas en sus ámbitos de especialidad. Lo incluimos de manera transversal en toda la oferta formativa de Implika, porque hemos detectado que la competencia en el ámbito digital se ha vuelto un factor decisivo en la empleabilidad de nuestros alumnos”, explica el CEO Zigor Maritxalar.

El contenido del módulo exclusivo de Implika ha sido elaborado teniendo en cuenta cuáles son las competencias digitales más solicitadas en el mercado laboral. La red de centros de FP y cursos profesionales cuenta con su propia Agencia de Colocación de Empleo reconocida por el SEPE. A partir de los datos aportados por el análisis de ofertas de trabajo recibidas y los procesos de selección reales en los que ha acompañado a sus alumnos, Implika ha desarrollado un temario que incluye: configuración del sistema operativo, técnicas de detección de veracidad en la información, uso de las redes sociales como forma de comunicación, almacenamiento seguro de información en la nube o gestión de la marca personal y la reputación en la red, entre otros contenidos.

Esta es una oportunidad de lo más interesante para los trabajadores sénior que deseen actualizarse o reciclarse profesionalmente con una formación que puede ser desde una FP hasta un curso profesional más breve. En Implika encontrarán siempre las mayores facilidades para conciliar con la vida personal y profesional. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El panel teja, una solución económica, ligera, resistente y atractiva Resulta ser la opción ideal para quienes buscan un material que sea fácil de instalar Implika: los alumnos sénior apuestan por las competencias digitales Centro de FP referente a nivel nacional se posiciona como líder en empleabilidad a través de su Agencia de Colocación Soluciones inteligentes seguras para la cita de obtención de visados En los mercados de origen de gran demanda, los cibercriminales intentan bloquear las citas con nombres ficticios ¿Qué es un tipster y cómo nos pueden ayudar? Son los encargados del manejo de varias plataformas con el objetivo de elaborar unos pronósticos fiables Ethereum PoW, la criptomoneda que rompe el esquema y sube un 150% tras el Merge Tiene excelentes pronósticos y se espera un período de bull Market muy productivo para el token