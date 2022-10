La inteligencia artificial, un avance tecnológico al que no todo el mundo puede acceder Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 11:04 h (CET)

Hoy en día, el desarrollo de algoritmos a través de inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Algunos ejemplos son en los programas de reconocimiento de voz, en los traductores inteligentes y en las distintas apps que se usan en el mundo empresarial, entre otras cuestiones.

Agustín de la Luz Segura Torrejón, CEO de Neurogenesis IA Technologies, una empresa especializada en la investigación y desarrollo de algoritmos, explica qué es la inteligencia artificial, cómo se aplica y cuáles son los proyectos que hoy en día se están desarrollando.

¿Cuál es el modelo de negocio de Neurogenesis IA Technologies?

Neurogenesis IA Technologies comenzó hace, aproximadamente, más de un año. Es una empresa joven, aunque se basa en la experimentación y años de trabajo.

Trabajamos algoritmos enfocados tanto al ámbito medioambiental como al social. De hecho, esa es nuestra política de empresa: desarrollar algoritmos que fomenten e incrementen el bienestar social y medioambiental.

Para ello tenemos proyectos en marcha y tecnologías aplicadas. Nuestro modelo de negocio es crear inteligencia artificial basada en deep learning | OTL. Concretamente, la nueva tecnología que hemos creado dentro de esta empresa tras años de estudio y trabajo es un sistema que aporta interpretabilidad a un problema convencional que existe en el aprendizaje profundo en el deep learning, conocido como blackbox. Nosotros hemos desarrollado deep learning on the light, con el cual podemos ofrecer luz e interpretabilidad a estos algoritmos basados en deep learning y aplicados en inteligencia artificial en los distintos modelos.

¿Qué aplicación tiene este tipo de algoritmos en proyectos vinculados al medioambiente?

Hemos perfeccionado a día de hoy dos proyectos. Uno está encaminado hacia las abejas, a las polinizadoras por excelencia. Estamos convencidos de que va a tener un impacto altísimo en colonias de abejas, consiguiendo un incremento en la polinización. Estamos utilizando la inteligencia artificial para saber los patrones de estas abejas, por qué fallecen y por qué están en declive. Se trata de un proyecto muy relacionado con el cambio climático.

El otro proyecto es conocido como ACUAMATTIC y ya está en funcionamiento, en una fase de desarrollo final. ACUAMATTIC supone una innovación bestial para el acondicionamiento del agua, ya sea para peces ornamentales, piscifactorías o cualquier tipo de agua.

¿Podrías explicar con más detalle en qué consiste el proyecto ACUAMATTIC?

Sí. El 80 % de los peces tropicales que se compran en las tiendas de peces que llevamos a casa mueren en el viaje. No en nuestras manos, pero sí en el traslado desde los centros de distribución o desde sus lugares de origen hacia la tienda. Los peces cuentan con una vejiga natatoria que les indica dónde están en cuanto a la altitud. Por lo tanto, suben y bajan al estar sometidos a diferentes cambios de presión. Ahora bien, cuando estos cambios son bruscos y además hay ruido y estrés, el 80 % de los peces mueren. O sea que de un millón de peces que importamos para vender en una tienda, 800.000 mueren.

Entonces, el proyecto que estamos desarrollando sirve para que cuando los llevamos desde la tienda hasta nuestras casas no se necesite un valor, un conocimiento o una experimentación, sino que automáticamente el agua del acuario para este pez esté totalmente adecuada, de este modo el propio robot puede inducir las instrucciones necesarias para los estímulos de cría o prevenir e incluso curar enfermedades. De este modo, se invertiría el proceso y llevaríamos crías de peces a la tienda. Además, si los enclaves de ADN son correctos, incluso pueden ser devueltos a su hábitat original.

Estos proyectos que has comentado se relacionan con el ámbito medioambiental. ¿Qué estáis haciendo con respecto al ámbito social?

Actualmente, estamos trabajando en una aplicación llamada Juez Software. Esta aplicación le dará servicio al Ministerio de Justicia y pretendemos licitar para que adopten esta IA. Hoy en día, se da servicio a través de Plataforma Digital de Subastas España.

A su vez, esta plataforma también se emplea en Italia. Es una plataforma de subastas online profesional, del ámbito judicial, para bienes que vienen de los planes de liquidación. Lo que estamos haciendo es interpretar la nueva ley, interpretar los planes de liquidación y hallar mediante una columna vertebral los vacíos que se repiten, como pueden ser los nombres de empresa, teléfonos, etc.

Hacemos un barrido y enseñamos a esta plataforma, avanzada en deep learning | OTL, a aprender a interpretar la nueva ley concursal y aplicarla en los planes de liquidación. Esto incluye un fácil cambio para que los magistrados, cuando ven una inconformidad o una posible mejora, puedan introducirla automáticamente. El resultado, todos los procesos son digeridos mucho más rápido y de manera más efectiva. Esto no elimina al administrador concursal ni elimina ningún puesto de trabajo.

¿Pero sí simplifica el proceso?

La diferencia es como escribir a mano o escribir con el ordenador. Es una herramienta más avanzada.

¿Qué otras aplicaciones podría tener esta tecnología en el futuro?

En un futuro, con toda seguridad se podría aplicar para movilidad sostenible y otros proyectos de smart mobility. Va hacia ahí. Estamos entrando en la era digital o cuarta revolución industrial y con base en la pregunta que me haces, en concreto yo dividiría estas dos palabras: smart y mobility.

Smart es la capacidad de resolver un problema y mobility es el tráfico, es el movimiento, el desplazarnos. Esto es relativamente sencillo hoy en día porque todos contamos con herramientas, con apps que nos muestran el camino hacia donde tenemos que ir. Eso ya lo tenemos todos nosotros y lo único que tendríamos que hacer es sustituir la conducción que, de hecho, con algunas marcas conocidas ya es posible.

El problema que hay es en la interpretabilidad real en caso de haber un accidente o en caso de necesitar la causa de una decisión y en qué se ha basado para tomar esa decisión la máquina. Ahí es donde nosotros queremos participar.

Esto es en cuanto a la solución smart mobility, pero de una manera más amplia lo podríamos llevar a que cada ciudad gestione a sus usuarios de entrada. Hay unos usuarios que son locales y hay otros que son de entrada porque vienen de otras ciudades. Entonces, cuando vienen los de otras ciudades adoptan las normas y el mapa de esta ciudad. Eso sería una manera de hacerlo por nivel y después lo podríamos llevar incluso a nivel comarcal, autonómico, nacional o continental.

Realmente yo lo veo muy próximo. De hecho, se puede hacer perfectamente. Lo que falta es más la parte mecánica o la parte burocrática, que en sí la inventiva o la posibilidad de poder hacerlo mediante innovaciones tecnológicas basadas en software.

Neurogenesis IA Technologies es una de las empresas punteras en el desarrollo de este tipo de soluciones y, gracias a esta entrevista con su fundador, Agustín de la Luz Segura Torrejón, ha sido posible entender de mejor manera qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus posibles aplicaciones a través de algoritmos.

Entrevista realizada en la sede de JACOBACCI en Milán, por el periodista Daniele Bettini.



