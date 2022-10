Taller de RCP Básico, de la mano de Fátima Pérez Cardiología Emprendedores de Hoy

La muerte súbita cardíaca causa el 50 % de todos los decesos originados por problemas cardiovasculares, tal como muestran las últimas guías presentadas en el Congreso Europeo de Cardiología.

A su vez, la incidencia de este mal aumenta con la edad, alcanzando un registro de 50 casos cada 100.000 personas de entre 50 y 60 años, y 200 episodios cada 100.000 personas en adultos mayores de 70 años.

Estos casos suceden sin síntomas previos y se dan en cualquier lugar y en cualquier momento. Por lo tanto, es necesario que más personas sepan técnicas de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), para poder brindar la ayuda necesaria antes de la llegada de las asistencias. De esta manera, es posible salvar vidas.

Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, la consulta Fátima Pérez Cardiología ha organizado talleres de RCP básico en conjunto con el Ayuntamiento de El Franco durante los días 19, 20 y 21 de octubre. Este tipo de actividades es fundamental porque aún el 50 % de la población adulta no sabe cómo responder ante un caso súbito de parada cardíaca.

La muerte súbita cardíaca tiene alta incidencia y muy baja supervivencia En España se producen alrededor de 30.000 casos de esta patología al año, con un índice de supervivencia que oscila entre el 5 y el 10 %. Estos números se explican porque la mayoría de estas paradas cardíacas sucede fuera de los hospitales, donde, por lo general, no hay personal sanitario entrenado para practicar la reanimación.

Es importante saber que cuanto antes se inician las maniobras de RCP mejores resultados se obtienen. De esta manera, no solo se incrementan las posibilidades de supervivencia, sino que también se reduce la aparición de secuelas neurológicas. De hecho, por cada minuto que pasa sin atención, se reducen las posibilidades de sobrevivir en un 10 %. Después de los 10 minutos estas resultan prácticamente nulas.

Por estos motivos, los especialistas en cardiología recomiendan promover la formación de RCP básico para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. También es clave que haya desfibriladores en lugares con mucha concurrencia de público y que la población sepa cuál es el número de emergencias (112) al que es necesario llamar en estos casos.

Talleres de RCP organizados por Fátima Pérez Cardiología Para contribuir al bienestar de la población y mejorar las posibilidades de supervivencia en casos de muerte súbita cardíaca, Fátima Pérez Cardiología ha organizado una serie de talleres de RCP. Estas actividades se llevarán a cabo el miércoles 19 de octubre a las 5 de la tarde en Arancedo, el jueves 20 a las 12 de la mañana en San Julián y a las 5 de la tarde en Lebredo, y el viernes 21 a las 5 de la tarde en La Caridad.

Gracias a estos talleres organizados por Fátima Pérez Cardiología es posible enseñar técnicas de RCP que resultan imprescindibles para tener más probabilidades de salvar una vida ante un caso de parada cardíaca.



