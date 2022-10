El maquillaje capilar que oculta los primeros signos de la alopecia Emprendedores de Hoy

Con el paso del tiempo, es frecuente que muchas personas comiencen a perder el cabello del cuero cabelludo o de todo el cuerpo como signo de la edad, por cuestiones hereditarias u hormonales e incluso ante situaciones de estrés.

La caída del cabello puede presentarse en toda la población, siendo en general los hombres los más afectados a temprana edad, así como también las mujeres en edades avanzadas. Al detectar los primeros signos de la alopecia, se recomienda comenzar un tratamiento adecuado para detener la caída, tras conocer las causas particulares. Asimismo, es posible repoblar las zonas del cuero cabelludo de forma instantánea, con las fibras capilares de K-Max, un maquillaje capilar testado y de calidad, que ha sido creado para ocultar la falta de cabello de forma natural.

¿Cuáles son los primeros síntomas al sufrir alopecia? La importancia de detectar los primeros signos de la caída del cabello en exceso, hacen posible la implementación de un tratamiento temprano adecuado, por medio del cual se desacelere el proceso y sea factible restaurar el crecimiento.

A diferencia de la pérdida de cabello ocasional, producida por desequilibrios hormonales, de estrés o estacionales, la alopecia tiene un origen hormonal y hereditario que comienza con caídas del cabello durante más de seis meses.

Suele presentarse en hombres a partir de los 20 años en adelante, provocando calvicie tras la pérdida de pelo gradual, localizada en la sien y en la parte superior del cráneo. En las mujeres, los primeros signos de alopecia se detectan en la mediana edad, a partir del ensanchamiento de la raya del cabello, así como también en el retroceso de la línea capilar frontal.

La alopecia también puede comenzar afectando zonas de calvicie circulares en la parte superior o trasera de la cabeza, dejando parches que pueden presentarse a su vez en las cejas y en la barba. Es frecuente que la descamación se extienda por todo el cuero cabelludo y además, que se sienta picazón o un dolor leve en la piel previo al desprendimiento de los capilares.

Maquillaje capilar con resultados inmediatos Así como un tratamiento temprano evita el avance de la alopecia, las fibras capilares K-Max son la solución inmediata a todos los problemas de pérdida de cabello, tanto en hombres como en mujeres. Su aplicación rápida permite disimular la ausencia ligera de pelo en el rostro o en el cuero cabelludo, independientemente del motivo de la caída.

Se trata de un maquillaje capilar basado en un 99,9 % en keratina, adecuado para repoblar de forma instantánea aquellas zonas afectadas por la alopecia, desde cejas y barba, hasta entradas y cabeza, sin obstruir los poros. Esto permite devolver la estética a la zona, con un producto resistente a la sudoración y al viento, que además no afecta ni acelera la caída.

Las fibras capilares K-Max no contienen colorantes ni conservantes, ya que son un producto 100 % natural que ha sido testado dermatológicamente, lo cual garantiza su calidad, con resultados inmediatos y completamente indetectables.



