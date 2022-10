Propaher, empresa líder de gestión integral de instalaciones, lanza su nueva página web Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 16:42 h (CET) Propaher apuesta por el desarrollo de su nuevo sitio web para mejorar su presencia online, gracias a la solución digitalizadora en el marco de las ayudas del Kit Digital de los Next Generation Contando con una amplia experiencia, esta empresa de origen familiar ofrece sus servicios desde 1985 como empresa de gestión integral de instalaciones para edificación y obra civil, tanto a nivel profesional, a constructoras, promotoras, despachos de arquitectura e ingenierías, como a particulares.

Cuenta con un amplio equipo profesional y técnico que da sus servicios a toda Cataluña en todo tipo de proyectos realizando una gestión completa en instalaciones de tipo residencial, comercial e industrial y también en obras públicas e instituciones.

Entre sus servicios, se encuentran las soluciones de instalación eléctrica y los sistemas de climatización. En este tipo de proyectos es donde se pone en relevancia su principal diferenciación, dado que el equipo realiza un pre-estudio personalizado en el que se examinan las instalaciones para buscar la mejor solución que garantice la eficiencia energética y el ahorro económico. Este estudio previo no supone ningún coste para el cliente y pretende trabajar en pro de la sostenibilidad en el sector energético.

Por otro lado, también ofrecen servicios de instalación de fontanería y de sistemas contra-incendio, completando de este modo una cartera que permite dar un servicio de instalaciones integral tanto a profesionales como a particulares. En este segundo caso, Propaher también está especializada en realizar proyectos personalizados a nivel residencial.

La empresa cuenta con todas las certificaciones y sellos de calidad necesarios, que avalan su trabajo y ofrecen garantías del mismo a todos sus clientes.

Gracias a la solución digitalizadora del Kit Digital de los Next Generations, la empresa ha apostado por inaugurar una página web que le permita llegar a más clientes y ser un portal para dar visibilidad a sus proyectos y la localización de los mismos, como muestra de todas las posibilidades que la empresa y su equipo puede ofrecer.

La nueva página web pone de relevancia, del mismo modo, no solo los servicios ofrecidos y las garantías y certificaciones que los avalan, sino también su vertiente más comprometida con el medioambiente buscando soluciones que den respuesta a las necesidades de sus clientes, cumpliendo siempre con un uso eficiente de los recursos y generando también un importante ahorro energético y económico.

Propaher

web: www.propaher.es

Email: propaher@propaher.com

Dirección: C/ Mollet, 4 – 08210 La Llagosta (Barcelona)

Teléfono: 93 560 29 08

