Parella confirma su estrategia de internacionalización al anunciar la adquisición de The Tenant Solution Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 13:58 h (CET) Parella confirma la adquisición de The Tenant Solution, líder español en consultoría inmobiliaria corporativa y acondicionamiento de espacios de oficinas Tras la adquisición de la empresa holandesa Solved a principios de 2020, Parella confirma su estrategia de internacionalización con la compra de su socio español con sede en Madrid. Fundado en 2017 por sus socios( Eusebio Caballero, Gonzalo Checa y Julio Iraola ) los cuales poseen más de 20 años de experiencia en "Corporate Real Estate", especialmente en empresas como AOS Studley o JLL, The Tenant Solution (TTS) ahora cuenta actualmente con 20 empleados que atienden exclusivamente a usuarios Corporate de Real Estate , sin conflicto de interés

La compañía trabaja con clientes entre los que se encuentran Sanofi, Atos, Econocom, Tripadvisor, Goodyear, Last Minute, Antalis, Consolis, Ibermatica, ESSCA y Bose, dándoles cobertura en la Península Ibérica (España y Portugal). Al igual que Parella, TTS ayuda a sus clientes a definir y desplegar su estrategia inmobiliaria (búsqueda de inmuebles, negociaciones de contratos) con total independencia de los propietarios y a acondicionar sus espacios de oficinas (Servicio Design&Build).

"Queremos desarrollar la primera plataforma de servicios paneuropea en el sector inmobiliario comercial dedicada exclusivamente a los inquilinos. Trabajamos con TTS desde hace varios años, asesorando a numerosas empresas francesas en España y Portugal. Los socios de TTS comparten los valores y el ADN de Parella. Con este equipo de primer nivel ahora podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio totalmente integrado y de alta calidad en España y Portugal", dice Ludovic Boisseau, CEO de Parella.

"Nos hemos asociado con Parella durante varios años a través de la red Exis Global. Compartimos la misma visión y la misma ambición de servir bajo los mejores principios y valores para velar por los intereses de los ocupantes. La transformación del trabajo se está acelerando, dando aún más valor a un modelo real integrado de consultoría estratégica que incluye el know-how laboral y, además, a escala internacional", señala Eusebio Caballero, director general de TTS.

Tras esta adquisición, el Grupo Parella cuenta con 150 empleados y espera alcanzar una facturación de 50 millones de euros en 2022. Están previstas otras adquisiciones de aquí a finales de 2022 y principios de 2023, tanto en Francia como en el resto de Europa.

Desde su creación en 2009, Parella tiene como única misión acompañar a las empresas en sus proyectos inmobiliarios, distribución de oficinas y transformación de sus métodos de trabajo, brindándoles un asesoramiento experto y transdisciplinar, independiente de los inversores inmobiliarios.

En esta transacción, la duediligence la ha realizado Kanberi (Hugo Azerad) para la parte estratégica y por RSM para la parte financiera.

Más sobre Parella: https://www.parella.fr/

Más sobre TTS: https://www.thetenantsolution.com/quienes-somos/

Más sobre Resuelto: https://www.solved.nl/

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.