El método de inversión a largo plazo de EI2VALUE Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 08:56 h (CET)

Toda empresa tiene como finalidad su consolidación, crecimiento y expansión, tanto a nivel económico como a nivel geográfico.

Para lograr tal crecimiento, se necesita contar con un capital financiero que permita costear los gastos requeridos y una de las formas más seguras y rentables de lograrlo es a través de las inversión a largo plazo.

En este sentido, resulta conveniente obtener el apoyo y asesoría profesional de agencias experimentadas en inversiones rentables para empresas como EI2VALUE.

La asesoría a empresas en la inversión a largo plazo de EI2VALUE El mercado financiero es uno de los más cambiantes que existen, ya que puede sufrir cambios de un momento a otro debido a situaciones políticas, escasez en el sector comercial, etc. Más aún, el surgimiento de nuevas tecnologías financieras como las basadas en blockchain hacen que el sector financiero se encuentre en constante movimiento. Por ello, es necesario para las empresas tener claridad al momento de realizar inversiones a largo plazo, para poder conseguir los resultados que se desean.

En este aspecto, destaca el trabajo de EI2VALUE, un fondo de inversión del holding de empresas Estudios e Inversiones Dos, el cual es propiedad de la familia Blanco Sarto propietarios de la holding estudios e inversiones dos. Con su amplia experiencia de más de 80 años en inversiones estratégicas, asesoran a las compañías a realizar inversiones a largo plazo que garanticen una rentabilidad segura. La firma se basa en el concepto value investing divulgado por el exitoso empresario Warren Buffet, el cual establece una clara estrategia: adquirir productos a bajo coste que generen una rentabilidad superior con los años.

El proceso de inversión de EI2VALUE Durante toda su trayectoria, este fondo de inversión ha establecido un proceso seguro que genera resultados positivos. En primer lugar, eligen empresas que tengan elevados retornos sobre capital empleado en una búsqueda que realizan gestores cualificados para proteger los intereses de los accionistas.

A la vez, el equipo experto de la firma, mediante un cuidadoso estudio, encuentra los factores ineficientes entre el precio y el valor en el periodo de corto plazo, para minimizar las pérdidas. Además, buscan inversores en un proceso selectivo que permite encontrar a los que realmente apliquen la filosofía del value investing en la que la paciencia y racionalidad son fundamentales. Finalmente, las inversiones se realizan en compañías sólidas, seguras, con negocios sostenibles en el tiempo y con ventajas competitivas como Apple, Coca Cola, American Express, etc.

EI2VALUE ha probado su eficiencia en el sector de inversión a largo plazo al consolidar importantes marcas en España y Europa. Por esta razón, se posiciona como una excelente alternativa para obtener asesoría de inversiones con resultados reales.



