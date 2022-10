El roll on para dolores musculares Gel SinDolor se mantiene como una de las soluciones favoritas para el dolor muscular Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Después de 20 años en los hogares, el Gel SinDolor sigue siendo uno de los remedios más usados por los españoles para aliviar molestias musculares. Estudios recientes han determinado que la prevalencia de este tipo de patologías ha aumentado en los últimos años, afectando al 95 % de la población.

Los fabricantes aseguran que el éxito en el mercado de este roll on para dolores musculares se debe a que es una solución inmediata y efectiva. Sus aceites 100 % naturales provenientes de plantas medicinales penetran rápidamente a través de la piel y relajan la zona afectada por cualquier anomalía.

Los dolores musculares no dan tregua en España La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) dio a conocer en 2020 un estudio que arrojó datos preocupantes. No solo más españoles se estaban quejando de dolores musculares de forma regular, sino que las causas se habían diversificado. En el 45 % de los casos se debía a cargas excesivas de peso.

No obstante, el 41 % lo atribuyó a pasar largos períodos sentados frente al ordenador. El mismo porcentaje de consultados asoció los dolores a episodios de estrés y el 35 % lo vinculó a pasar ratos largos de pie. Por último, el 34 % dijo necesitar un potente antiinflamatorio natural por adoptar malas posturas al dormir.

Debido a la alta prevalencia de estos males, el Gel SinDolor se ha convertido en un artículo habitual en los botiquines de primeros auxilios. Los fabricantes aseguran que durante las últimas dos décadas se ha posicionado como uno de los mejores recuperadores musculares del mercado. Los aceites esenciales tienen efectos analgésicos y calmantes para dolores de rodilla, espalda y articulaciones, entre otros.

Una fórmula infalible El Gel SinDolor es un producto cuya fórmula contiene extractos naturales de varias plantas famosas por sus propiedades beneficiosas contra las molestias musculares. Uno de ellos es el árnica montana, un antiinflamatorio natural llamado popularmente como la ‘flor del deportista’ por su efectividad. Esteroll on para dolores musculares contiene áloe vera, también conocido ancestralmente como antiinflamatorio y analgésico.

La fórmula del Gel SinDolor contiene otros 3 potentes ingredientes naturales que son el mentol, la salvia y el alcanfor. Actúan relajando los músculos y favoreciendo la circulación sanguínea para atacar las causas de los dolores. Finalmente, este potente antiinflamatorio natural incluye camomila y aceite de oliva. El primero potencia los efectos del resto de los ingredientes y el segundo alivia las articulaciones.

Los directivos de la Tienda Gel SinDolor aseguran que se trata de uno de los mejores recuperadores musculares que hay en el mercado y por ello es el favorito de muchos. Añaden que este Gel SinDolor es la alternativa que cada vez más personas están usando como alternativa a ingerir medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Además de ser un gel para dolores musculares que sí funciona, tiene un precio muy accesible para todos.

Para mayor información, acceder a su página web o contactar por correo electrónico a comercial@tiendagelsindolor.com. Asimismo, los interesados también pueden contactar con la empresa a través de sus redes sociales, como Facebook @tiendagelsindolor o Instagram @gelsindolortienda.



