‘Los hilos de Moira’, de Jordi de la Torre, editado por Libros y Literatura

«Moira, una aplicación para aquellos que buscan, quizá, el modo de dejar su mundo atrás. Pulsa «continuar» para empezar a ser quien quieres ser. Advertencia a los aventureros: no empecéis si no pensáis terminar. Las terribles consecuencias de ser valiente y honesto contigo mismo solo terminarán cuando llegues a la meta. Felicidades de antemano, y buena suerte, aunque no la necesites”.

El uso de las nuevas tecnologías acerca al lector a aquellas ficciones que alguna vez imaginó. Distinguir entre realidad y ficción, entre fantasía y verdad resulta, en estos tiempos, cada vez más difícil. Jordi de la Torre plantea en Los hilos de Moira, publicada por la editorial Libros y Literatura, una brillante reflexión en torno al mundo de las nuevas tecnologías y los límites de sus consecuencias. En las páginas de su primera novela, el autor ofrece una distopía tan original como cautivadora que esboza un futuro que podría ser muy, muy cercano. Un futuro que asusta, que conmueve y sorprende y en el que el lector podrá sentirse muy identificado en muchos sentidos. Un futuro en el que una nueva aplicación llamada Moira cambiará el devenir de la humanidad. Adentrarse en esta aplicación, creada para cumplir los deseos y anhelos de las personas, para ayudarles a convertirse en quienes realmente siempre han querido ser, supone dejar atrás su vida tal y como la conocían hasta ahora. ¿Estarán dispuestos?

Moira es esperanza, ilusión, pero también control; una aplicación cuya red poderosa atrapará del mismo modo al incauto lector. Moira llega como un ciclón para revolucionar la vida de personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Pero, como bien es sabido, siempre existe la otra cara de la moneda, aquel lado menos amable que, poco a poco, se irá revelando a medida que avanza la lectura. Los hilos de Moira, plantea una profunda reflexión social sobre los límites de la ambición y sobre la identidad. Jordi de la Torre, con un estilo impecable, armonioso y ágil, consigue sumergir al lector en una historia trepidante capaz de hacerles cuestionarse su propia realidad. Una distopía no tan lejana la que el autor regala en las páginas de esta original novela que conseguirá atrapar a los lectores en su red y le hará ver el uso de las nuevas tecnologías desde una perspectiva muy diferente.

