Ley de Murphy para el Betis Futsal (3-7) Victor Diaz

@VictorVictoris3

sábado, 15 de octubre de 2022, 13:52 h (CET) El Betis Futsal ha caído derrotado este mediodía por un rotundo 3-7 ante el Industrias Santa Coloma, en un partido en el que decidieron los errores defensivos de los verdiblancos y las desgracias propias ante un rival que simplemente se ha aprovechado de ello.

Así podría resumirse lo que ha sucedido hoy en los cuarenta minutos por parte verdiblanca, en una sesión prevespertina en la que todo lo que podía salir mal en el seno del Betis ha salido aún peor, justo lo que reza la tan célebre ley de Murphy.

Y eso que todo comenzó a pedir de boca para el Betis, con un gol a los 17 segundos de Éric Pérez (1-0) a pase de Piqueras, única acción positiva del cierre local en la primera mitad, que acumuló hasta el descanso una serie de jugadas desgraciadas para los intereses de su equipo.

Errores casi encadenados

El juego del Betis en el primer acto del choque fue bastante decente, pero a partir de los segundos diez minutos todo comenzó a cambiar, haciendo gala de una serie de errores groseros en defensa que facilitaron las cosas sobremanera a los catalanes.



Tras el gol de Éric, el partido pasó a ser dominado por los jugadores de Bruno García, aunque sin apuntillar excesivamente la meta del ex bético Mario Almagro. Santa Coloma acumulaba faltas hasta ponerse con cuatro antes de la mitad del primer período; pero a ello no supo sacarle provecho el Betis.

Al contrario: llegado el minuto 14 comenzaron a llegar casi en cascada los fallos defensivos de los locales, comenzando con una mala salida de Nico Sarmiento que facilitó el 1-1 de Víctor Ramos, en un cabezazo en parábola casi inverosímil pero facilitado por la deficiente acción del portero argentino.

Sarmiento también se mostró dubitativo en la acción del 1-2, obra de Nil en una acción semi ensayada en la que Piqueras tampoco estuvo demasiado despabilado. Y suerte para los locales que Sarmiento, acto seguido, detuvo un penalti -cometido por él mismo, hay que decirlo- a Verdejo.

Daba igual. En otra acción ensayada del Santa Coloma Piqueras desvió hacia su portería el disparo de Nil, haciendo el 1-3. Éric Pérez, remachando un disparo de Lin, daba esperanzas, pero un nuevo error de Piqueras propició el robo de Cardona, definiendo magistralmente ante Sarmiento (2-4) poco antes del descanso.

Nada cambia

En la segunda parte el Betis ni tuvo claridad ni tuvo acierto cuando las ocasiones llegaron, y el Industras Santa Coloma se limitó a ir recogiendo la fruta madura. Raúl Jiménez mandó una pelota al palo, y Cristian Povea marró un mano a mano acto seguido.

Minutos más tarde Piqueras estrelló otro tirazo en el palo; y a falta de cuatro minutos desaprovechó un doble penalti parado por Borja Puerta. No salía nada por parte verdiblanca.

Bruno García, a falta de cuatro minutos, se decidió a atacar con portero jugador, pero el Betis así solo logró recibir la puntilla, a modo de goles tanto de Povill, en un balón perdido, como de Khalid, enseguida, con un disparo parabólico ante la vaciada portería bética (2-6, min 37).

El gol postrero de Lin no valió de nada; y además el propio Lin fue expulsado con roja directa a falta de nueve segundos, perdiéndose el próximo partido en Córdoba. Verdejo marcó el correspondiente doble penalti lanzando a la escuadra, y así acabó por culminar una derrota no dramática pero sí muy dolorosa para un Betis Futsal que sigue sin puntuar en casa, y que además, con sus seis puntos, es alcanzado en la tabla por su rival de hoy.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Eric Pérez -cinco inicial-, Joselito, Aitor, Charly, Carrasco, Rafa Henmi, Fernando, Cristian Povea. 7 - INDUSTRIAS SANTA COLOMA: Mario Almagro, Povill, Corso, Nil, Khalid -cinco inicial-, Uri Santos, David Peña, Cardona, Verdejo, Víctor Ramos, Borja Puerta. GOLES: 1-0: Éric Pérez (min 1); 1-1: Víctor Ramos (min 14); 1-2: Nil (min 17); 1-3: Piqueras (pp, min 18); 2-3: Éric Pérez (min 19); 2-4: Cardona (min 20); 2-5: Povill (min 37); 2-6: Khalid (min 37); 3-6: Lin (min 38); 3-7: Verdejo (doble penalti, min 40). ÁRBITROS: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé (Extremadura). Expulsaron con roja directa al bético Lin a falta de nueve segundos para el final del partido. Amarillas a los locales Rafa Henmi, Raúl Jiménez, Éric Pérez y Charly; y a los visitantes Cardona y Mario Almagro. INCIDENCIAS: Jornada 4ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ley de Murphy para el Betis Futsal (3-7) ​Club de Vela Sant Antoni celebra su 50 aniversario organizando la Copa de Europa de Patín a Vela Contará con dos pruebas por día y también se disputará la competición de Freestyle ​Castrillo y Retegi, nuevos fichajes para 2023 Los destacados sub-23 serán profesionales con el Equipo Kern Pharma Real Madrid vs FC Barcelona: ¿quién está teniendo un mejor 2022? ​Los dos equipos de España están atravesando un año muy destacado y son dos serios candidatos para esta temporada ​Pablo Suárez, Racer of the Weekend en Spa-Francorchamps El Circuit de Barcelona-Catalunya será el escenario que cerrará la temporada los próximos 29 y 30 de octubre