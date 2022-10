¿Es compatible un seguro médico privado con la Seguridad Social?

Los seguros médicos privados han crecido bastante. Desde el covid-19, ver la necesidad de estar cubierto ante cualquier problema que pueda surgir, nos ha hecho invertir más en la vida, en esa protección que necesitamos para quienes queremos pero, ¿realmente merece la pena contar con estas coberturas?

El miedo a perder nuestro privilegio de la Seguridad Social en los hospitales es lo que sigue sembrando las dudas sobre si debemos o no contar con una póliza particular, algo que no tenga nada que ver con las alternativas que tenemos para cuando nos ponemos enfermos pero, ¿sabías que se pueden combinar?

¿Cuáles son las ventajas de contratar un seguro médico privado?

Contratar un seguro médico con Muface nos ofrece muy buenas garantías ante cualquier problema de salud que podamos tener. Ofreciendo perfecta compatibilidad con lo público, cualquiera que quiera acogerse a sus planes podrá disfrutar de amplias garantías en su visita al doctor.

Acogiéndose a lo que ofrece el uno y el otro, ya no tendrás que elegir entre dos formatos que te gustan, que te dan facilidades para cuando estás enfermo. La privada, perfecta para consultas rápidas, cuenta también con muchas otras ventajas que te dejamos en el listado que viene a continuación:

Amplio cuadro médico

El cuadro médico con el que contamos desde el seguro particular es muy extenso. Cada vez son más los profesionales que se pasan a este modelo para seguir especializándose en aquello que les gusta, en eso para lo que llevan estudiando tantos años. Perfecto para ti, que necesitas de alguien que sepa lo que hace, tendrás, además, a quién acudir.

Rápido diagnóstico

¿Estás cansado de esperar esos resultados que nunca llegan? Con una cobertura privada se hace un rápido diagnóstico de lo que tenemos, sin colas ni agobios podremos saber qué es lo que nos pasa, de esos hábitos que hay que cambiar para conseguir que nuestra vida sea altamente saludable. ¿No es perfecto?

Servicios digitales avanzados

Las clínicas que están asociadas a las pólizas de contrato privado cuentan con servicios digitales de última generación. Con la alternativa de realizar muchas de nuestras gestiones médicas desde la red, ni siquiera tendremos que acudir a la consulta para pedir una cita o que nos den el papel correspondiente a la misma.

Flexibilidad de horarios

Puede que en la Seguridad Social, si vamos a urgencias, se nos atienda a cualquier hora del día pero, en la privada contamos con una amplia flexibilidad de horarios de la que podemos tirar fácilmente. Perfecto para quienes no tienen posibilidad durante la jornada comercial, se ofrece la alternativa de que lo hagamos más tarde.



Como vemos, la compatibilidad del seguro médico privado con el de la Seguridad Social es algo que de verdad existe, que está a la orden del día y permite que podamos llevarnos lo bueno de cada uno de los servicios. Con todo a favor, si nuestra duda era el poder seguir disfrutando de la cobertura que se nos ofrece por ser ciudadano en España y pagar los impuestos, puedes hacerte también con la póliza privada.