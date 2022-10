Sto lanza al mercado una fachada ventilada con paneles fotovoltaicos integrados Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 12:47 h (CET) Los altos precios de la energía y la lucha contra el cambio climático hacen que sean necesarias nuevas fuentes de energía e innovaciones en su aplicación para lograr el máximo aprovechamiento. StoVentec Photovoltaics Inlay, sistema especialmente indicado para edificios plurifamiliares, no solo aísla térmicamente el edificio, sino que también lo convierte en un generador de electricidad de alto rendimiento Los actuales problemas en el suministro energético han derivado en grandes subidas en el precio de la luz y el gas. Esta situación hace que la generación de energía renovable a través de diferentes soluciones, como la aplicación de sistemas fotovoltaicos (FV), cobre más importancia que nunca. Más aun en un contexto marcado por los objetivos nacionales, europeos y mundiales para reducir la demanda energética en la edificación y contribuir, así, a la lucha contra el cambio climático.

Fruto de este compromiso, en los últimos años se han sucedido diversas medidas en España para impulsar el uso de la energía solar. Un ejemplo de ello es la derogación del impuesto al sol, hace más de cuatro años, o el impulso de subvenciones e incentivos de carácter público para invertir en placas solares, a lo que se suman otras ayudas de gran envergadura como los Fondos Next Generation. Estos factores están favoreciendo a que el número de comunidades de propietarios que decidan instalar sistemas de autoconsumo vaya creciendo. Y aquí, además de las soluciones clásicas en tejados inclinados o planos, también están ganando importancia los sistemas integrados en las fachadas.

Y ahí es donde toma protagonismo Sto. La compañía internacional especializada en la fabricación de sistemas y elementos constructivos ha lanzado una nueva tipología de fachadas ventiladas con generación integrada de electricidad verde: StoVentec Photovoltaics Inlay. Basado en módulos fotovoltaicos monocristalinos con marco, este sistema no solo aísla térmicamente el edificio, sino que también lo convierte en un generador de electricidad de alto rendimiento, superando en casi un 40% la eficiencia de los modelos utilizados hasta ahora. Al cambiar la tecnología de los módulos, también mejora notablemente la relación precio-rendimiento.

José Almagro, director general de Sto Ibérica señala que, "pese a que los sistemas fotovoltaicos en fachada puedan presentar un menor rendimiento total anual respecto a los paneles en tejados, tienen la gran ventaja de que se adaptan mejor a la demanda estacional, ya que el rendimiento, en comparación con las otras soluciones, es mayor en los meses más fríos, de otoño a primavera, cuando el sol más bajo. Además, la superficie de fachada útil suele ser mayor que la de la cubierta, especialmente en los edificios altos. Por ello, StoVentec Photovoltaics Inlay es la mejor solución para reducir la demanda energética de los edificios".

Este nuevo sistema desarrollado por la compañía consta de una capa de aislamiento de lana de roca y una subestructura con perfiles patentados en los que se insertan los módulos fotovoltaicos de doble acristalamiento. Con una potencia nominal de 305 Wp y en formato 1668 × 994 mm, están encapsulados en color negro y poseen un marco negro. Esto, unido a que los conectores de las células son del mismo color, garantiza un aspecto homogéneo.

StoVentec Photovoltaics Inlay tiene otras muchas ventajas. Aísla la envolvente, mejora el valor de aislamiento acústico en hasta 12 dB (A), garantiza la protección contra la humedad y es, además, permeable a la difusión de vapor. También cuenta con un comportamiento al fuego B-s1, d0 (difícilmente inflamable), según la norma EN 13501-1. De igual modo, ofrece una gran variedad en el diseño de la fachada, permitiendo la alineación de los módulos en formato vertical u horizontal y siendo fácilmente combinable con diversos sistemas y acabados de Sto.

Además, al igual que todas las soluciones y productos llevados a cabo por la compañía, este sistema cumple con los estándares más elevados en materia de sostenibilidad gracias asu generación de energía, reciclabilidad y durabilidad. La energía necesaria para la fabricación de los módulos fotovoltaicos queda amortizada en los primeros años de uso. Incluso, al final de su vida útil, los módulos fotovoltaicos son recuperados y utilizados en la fabricación de otros productos como parte de la economía circular.

