​Depilación con hilo y láser diodo

jueves, 13 de octubre de 2022, 12:14 h (CET)

Tanto mujeres como hombres buscan lo mismo cuando quieren depilarse: qué no les duela (ellos más que ellas), que no les irrite demasiado o dañe la piel, que sea duradera y sobre todo, que no requiera muchas sesiones, etc.



Entre todas las técnicas (cera, láser, maquinilla eléctrica, luz pulsada…) una de las preferidas es la depilación con hilo, que aunque puede realizarse en cualquier parte del cuerpo, donde es más eficaz y utilizada es en el rostro, principalmente cejas, labio superior o bigote: “Se realiza con un hilo de algodón orgánico que extrae el vello de raíz sin irritar la piel, lo cuál es perfecto para pieles sensibles y alérgicas. Se trata de una depilación más precisa y sin duda menos agresiva que la cera, por ejemplo, compatible con otros tratamientos ya que no elimina ninguna capa de la epidermis” – nos explica Andrea Serrano, directora de Mangata, centro de belleza y medicina estética en Madrid.

Muy popular en los países asiáticos y del Medio Oriente, de donde proviene, la depilación con hilo es 100% natural y sin duda, mucho menos irritante y más higiénica (el hilo se tira tras cada sesión) que otras técnicas y permite dar una mayor definición como en el caso de las cejas: “También cuenta el tiempo, una sesión para depilar labio y cejas puede llevarnos tan solo entre 15 y 20 minutos, lo cuál está muy bien si tenemos en cuenta que luego dura alrededor de un mes”.

Láser diodo, la mejor opción para depilación corporal

Consiste en un rayo de luz monocromática y unidireccional de alta precisión que con una longitud de onda determinada, ataca la melanina del folículo piloso hasta destruirlo. Su efectividad hace que este método de depilación sea uno de los más utilizados en la gran mayoría de centros de belleza y estética, como en el caso de Mangata: “Una de las grandes ventajas del láser diodo es que deja una piel mucho más suave y tersa gracias a que también ayuda a la producción de colágeno. Nosotras lo recomendamos en personas de piel blanca y vello oscura, y menos en aquellas de piel oscura con vello claro o canoso”.



Además, con la depilación con láser diodo se consigue sudar menos, y en cuánto al tiempo de cada sesión, dura entre 10-30 minutos dependiendo de la zona: "Su misión es la destrucción de una célula (folículo piloso) que se realiza mediante la energía lumínica emitida por el láser. Por ello, el numero de sesiones dependerá del pelo y la piel, en pocas sesiones se pueden tener resultados espectaculares".

