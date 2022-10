​España cumple con el guion en ambos cuadros: termina la fase de grupos como líder imbatido Pádel: I Campeonato de Europa de Menores Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de octubre de 2022, 10:17 h (CET)

El I Campeonato de Europa de Menores ha dado por concluida la primera parte de su disputa, dejando a los locales, España, como líderes indiscutidos tanto en chicas como en chicos, consolidando así sobre la pista el liderazgo que se anunciaba sobre el papel.



Esta cita organizada por la Federación Internacional de Pádel (FIP), la Federación Española de Pádel (FEP) y la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana (FPCV), con la colaboración del Área de Deportes de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Massanassa, se viene disputando en el Club Sportcity de la localidad valenciana, desde el pasado lunes 10 y hasta este domingo 16.

Los chicos, avanzan imbatibles a cuartos como primeros de grupo

En categoría masculina y tras el sorteo de grupos, el equipo español quedaba encuadrado en el Grupo B. Sus rivales, Francia, primera cabeza de serie, Suecia y Austria. El resultado de esta fase de grupos fue un pleno de victorias para el combinado nacional y primer puesto del grupo par España.

En el primer día de competición, España derrotaba por 3/0 a Francia. Por parte española, jugaron los infantiles Juan Zamora y Abraham Muñoz, que derrotaban a los galos por 6-0 y 6-3; los cadetes Diego García y Manu Aragón, quienes vencían por 6-2, 3-6 y 6-2; y los junior Guillermo Collado y Pol Hernández ganaban con un 6-0 y 6-2 en el marcador.

En la segunda jornada se jugaban los dos enfrentamientos restantes. Por la mañana y contra Suecia, España sumaba otro 3/0 a su favor. Los Sub-14 Manuel Castaño e Izan Ranera superaban a la pareja sueca por 6-1 y 6-0; los Sub-16 David Gala y Santi Pineda, sumaban su punto con un 6-1 y 6-2; mientras los Sub-18 Daniel Santigosa y Pablo Cardona acababan llevándose el partido más igualado por 7-5 y 6-4.

En la jornada de tarde, los jugadores saltaban de nuevo a pista para enfrentarse a Austria, buscando el pase a cuartos de final del cuadro principal como primeros de grupo. Los infantiles Manuel Castaño y Abraham Muñoz anotaban un 6-0 y 6-0 en el primer partido. Los cadetes Diego García y Manuel Aragón repetían dueto y victoria por 6-0 y 6-0 y, para finalizar, Pol Hernández y Guillermo Collado cerraban los enfrentamientos con un 6-0 y 6-1 a su favor.

Este jueves, la selección masculina española se enfrentará en 1/4 de final a Lituania, que quedaba tercera del Grupo C y que viene de perder por 0/3 ante Portugal y Bélgica, y que ganaba por 2/1, a Hungría, con un partido de juniors muy igualado. Si los españoles superan a Lituania en semifinales se medirían ante la escuadra nacional ganadora del Países Bajos y Bélgica.

Las chicas, también a cuartos como primeras de grupo

En categoría femenina, España como integrante del Grupo A se enfrentaba a Italia, Bélgica y Portugal. En los tres cruces, nuestras jugadoras salían victoriosas y sin perder ni un solo partido. En la primera jornada vespertina del lunes, los técnicos españoles alineaban a las infantiles Martina Calvo y Sara Foguer, a las cadetes y campeonas de España, Alejandra Alonso y Claudia Fernández, y a las junior Noa Cánovas y Lucía García, quienes se anotaban sus respectivos partidos con victorias, por 6-1y 6-0, 6-0 y 6-0, y 6-1 y 6-0, marcadores prácticamente perfectos.

La mañana del martes 11, nuestras jugadoras se medían con la selección italiana, con resultado final de 3/0. Para este enfrentamiento entraban en juego en categoría Sub-14 las campeonas de España Amanda López y Jana Montes, que se anotaban un 6-0 y 6-0; las Sub-16 Marta Arellano y Andrea Ustero, también vencían por un 6-0 y 6-1; y las junior Marta Barrera y Jimena Velasco, ganaban también por un doble 6-1.

Por la tarde, el equipo español femenino se medía a la selección portuguesa y subía un nuevo 3/0 al marcador. La pareja infantil Martina Calvo y Sara Foguer superaban su partido con un doble 6-0 a su favor; la dupla cadete compuesta por Alejandra Alonso y Claudia Fernández hacía lo propio por 6-0 y 6-1; y el dúo junior de Noa Cánovas y Lucía García ganaba por 6-1 y 6-0.

Este jueves, a partir de las 10 horas se enfrentan contra Lituania. Las bálticas han finalizado en última posición del Grupo B al perder sus enfrentamientos por 0/3, ante Países Bajos, Suecia y Francia. Si España vence en cuartos de final a las lituanas, se enfrentaría, ya en semifinales, a la selección ganadora del Países Bajos vs. Italia.

Imágenes y fuente: Federación Española de Pádel Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

