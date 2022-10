El checo Daniel Babor apuntala el bloque de velocistas de Caja Rural-Seguros RGA

Nuevo refuerzo para el grupo 2023 de Caja Rural-Seguros RGA. El joven checo Daniel Babor (Beroun, 1999) aportará su velocidad en los metros finales buscando aumentar las posibilidades del equipo en las numerosas llegadas masivas del calendario internacional. Babor, que cumplirá 23 años durante este mes de octubre, ha conseguido sus tres principales victorias en el Turul Romaniei (2.1), dos de ellas este mismo año.

Un sprinter fuerte, de casi 1.80 metros de altura y 80 kilos, que también alzó los brazos a inicio de año en la etapa inaugural del Tour du Loir et Cher francés y que el pasado año se proclamó campeón checo sub 23. Al igual que Schlegel, procede del Continental Elkov - Kasper de su país, donde ha completado un buen calendario. Además compagina la carretera con la pista, disciplina en la que se alzó con los títulos júnior de Scratch tanto en los Mundiales como en el Europeo durante la campaña 2017.

Daniel Babor: "He escogido a Caja Rural-Seguros RGA porque parece el lugar perfecto para crecer y además ya cuentan con un corredor checo. Cuando me dieron la oportunidad de pasar a profesional sólo había una respuesta posible: sí. Mi objetivo es convertirme en el hombre más rápido del pelotón, un auténtico sprinter y además también cumplo siempre con las tareas que mi equipo me comanda. En definitiva, ayudar en todo lo que pueda, ya sea en busca de mi victoria o en la de cualquiera de mis compañeros".

"Mi objetivo el año que viene es demostrar quién soy realmente y qué puedo llegar a hacer. No me marco ninguna carrera en especial, me encanta competir y siempre quiero ganar, no me importa si se trata de una carrera grande o pequeña. Estoy deseando empezar".

Babor se convierte en la cuarta incorporación de Caja Rural-Seguros RGA para la próxima temporada tras las de Abel Balderstone, Mulu Kinfe Hailemichael y Joseba López, todos ellos procedentes de Filial Caja Rural-Alea, y en el segundo checo en plantilla junto a su compatriota Michal Schlegel.